Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Що відомо про атаку на Суми?
Вид озброєння, з якого росіяни атакували Суми, встановлюється.
У місті було зафіксовано влучання у приватні житлові будинки у Ковпаківському районі. Відомо, що це – об'єкти інфраструктури.
Унаслідок атаки поранення отримали 3 особи.
"Всі отримали кваліфіковану медичну допомогу. Інформація уточнюється", – повідомив Кришеєнко.