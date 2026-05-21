Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Що відомо про атаку на Суми?

Вид озброєння, з якого росіяни атакували Суми, встановлюється.

У місті було зафіксовано влучання у приватні житлові будинки у Ковпаківському районі. Відомо, що це – об'єкти інфраструктури.

Унаслідок атаки поранення отримали 3 особи.

"Всі отримали кваліфіковану медичну допомогу. Інформація уточнюється", – повідомив Кришеєнко.