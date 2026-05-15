Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Читайте також Серед звільнених з полону є військовослужбовці "Азову", – Лубінець

Кого вдалося повернути з ворожого полону?

Серед звільнених 15 травня є також військовослужбовці "Азову".

Як зазначив Дмитро Лубінець, цей обмін особливий тим, що 95% повернутих військових потрапили у полон ще в 2022 році – йдеться про 193 захисника з 205. Серед них є значна частина захисників Маріуполя, зокрема “Азовсталі”.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

В рамках обміну також вдалося повернути оборонця, який був засуджений у Росії та помилуваний.

Багато звільнених українців повертаються із серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками. Є ті Захисники, яких евакуювали з "Азовсталі" пораненими. Попереду на всіх чекає реабілітація, відновлення документів і банківських карток,

– наголосив омбудсмен.

Лубінець додав, що серед повернутих є представники десантно-штурмових, механізованих, мотопіхотних підрозділів і морської піхоти. За його словами, додому повернулися переважно військові рядового та сержантського складу, але також є офіцери й капітани.

Зазначається також, що всі звільнені були офіційно підтверджені як полонені через Міжнародний комітет Червоного Хреста.