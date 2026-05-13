Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Чому масштабний обмін полоненими досі не відбувся?

Обіцяний масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" наразі не відбувся, оскільки Росія затягує процес зі свого боку.

За словами омбудсмена, Україна виконала усі обіцяні домовленості, списки полонених передано Росії, а переговорна група завершила свою частину роботи.

Тепер рішення – за Росією. Натомість Росія затягує процес і намагається маніпулювати,

– сказав Лубінець.

Також він наголосив, що у домовленостях із Росією неможливо бути повністю впевненими у виконанні обіцянок. Водночас омбудсмен додав, що Україна безперервно продовжує переговорний процес, аби повернути усіх полонених, насамперед важкопоранених, тяжкохворих та тих, хто перебуває у неволі ще з 2014 року.

Уповноважений з прав людини зазначив, що у Москві навмисне затягують масштабний обмін, однак звинувачують у цьому Київ.

Ця пропаганда розрахована на родини військовополонених, які чекають на своїх рідних додому,

– пояснив Лубінець.

Важливо! В ексклюзивній колонці для 24 Каналу Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україні вдалось повернути на батьківщину 6266 громадян із ворожого полону. З них 403 особи – цивільні. Тоді як у 2025 році Київ повернув понад 2000 людей. Лубінець наголосив, що впродовж усієї повномасштабної війни, яка розпочалась у 2022 році, Кремль намагається грати на емоціях рідних та близьких військовополонених – для цього поширює дезінформаційні кампанії. Рідним намагаються нав'язати наратив, що Україна їх покинула та не прагне боротись за своїх людей.

Які останні новини щодо обміну полоненими?

11 травня Володимир Зеленський заявив, що діалог із представниками США щодо домовленостей про обмін полоненими із Росією триває щодня. Президент наголосив на важливості участі Вашингтона у дипломатії між Україною та Росією.

Нагадаємо, що 8 травня Київ та Москва погодились провести триденне перемир'я з 9 по 11 травня. В обмін на відсутність українських атак під час параду 9 травня Путін пообіцяв провести масштабний обмін військовополоненими. Саме цей аспект став ключовим у прийнятті Києвом пропозиції США та Росії щодо режиму тиші.

Сам російський диктатор Путін 9 травня заявив, що Київ нібито не готовий до обміну полоненими. Ба більше, Україна нібито спочатку затягувала з відповіддю, потім знизила масштаб обміну до 200 на 200, а згодом взагалі заявила, що не готова до обміну.

Також Путін сказав, що Київ нібито не відреагував на пропозицію обміну 1000 на 1000, яку озвучив президент США Дональд Трамп.