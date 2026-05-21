Полковник, старший офицер Сектора взаимодействия со СМИ Западного управления ГПСУ Станислав Керод рассказал 24 Каналу, как происходил выход из "Азовстали". Это не была сдача в плен, как некоторые называют. Это было завершение выполнения задач по обороне Мариуполя. Высшее военное командование отдало приказ сохранить жизнь личного состава.

Что делали перед выходом из "Азовстали"?

По словам военного, перед выходом с завода военные провели полный учет личного состава, который там находился. Каждого бойца фотографировали.

Перед выходом мы понимали, что россиянам верить никогда нельзя. Они никогда не придерживались своего слова, хоть и предоставили нам определенные гарантии. Была мысль, что, может, в этот раз сдержат слово. Но, как видите, четвертый год наши ребята в плену. Ничего они не выполнили, а только сделали все в своем стиле, как они умеют,

– заметил военный.

В Киеве знали, сколько защитников; в каком они состоянии; сколько раненых и погибших. Статистические данные вели каждый день, чтобы командование понимало всю ситуацию. Это было важно, чтобы потом россияне не рассказывали, что "кто-то потерялся в плену или вышел без руки", хоть рука у него есть.

Обратите внимание! Станислав Керод защищает Украину в рядах Госпогранслужбы. Военный участвовал в обороне Мариуполя с начала полномасштабной войны, где попал в плен. Он вернулся домой в рамках обмена 6 декабря 2022 года.

Что военные сделали с оружием?

Как отметил военный, все оружие и средства связи уничтожили, чтобы оно не досталось противнику. Наружу выходили с автоматами, но они также были повреждены.

У россиян этого металлолома – десятки миллионов на складах. Мы выходили с оружием, но предварительно привели его в небоевое состояние. Гнули стволы, чтобы в будущем это оружие не использовали против нас. Остальное оружие мы уничтожили. Так же и нормальные средства экипировки, средства радиосвязи, оптические средства наблюдения. Ну и в конце концов был выход с оружием без поднятого флага. В плен никто не сдавался. Вышли все с гордо поднятой головой,

– отметил военный.

Добавим, 15 мая Украина провела первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". Домой удалось вернуть 205 воинов, среди которых были защитники из ВСУ, ТрО, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Большинство военных попали в плен в 2022 году.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что многие защитники возвращаются с серьезными травмами и подорванным здоровьем. Впереди их ждет длительная реабилитация.

Командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис "Редис" Прокопенко сообщил, что в рамках обмена удалось вернуть 20 бойцов "Азова". Военные провели в российском плену 4 года и теперь наконец-то могут встретиться с родными.