Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці рішення є частиною ширшої системи протиповітряної оборони фронту. За його словами, зараз формується багаторівнева система захисту, яка має перехоплювати російські дрони на різних етапах польоту.

Шведська гармата стала частиною системи ППО на фронті

Нещодавно українські військові показали відео роботи шведської 40-міліметрової зенітної гармати Bofors L70 проти російських безпілотників. За словами Світана, такі установки якраз і є частиною тієї системи фронтової протиповітряної оборони, про необхідність якої говорили вже кілька років.

Це частина фронтової системи ППО. Якщо знати, з якого азимута заходить ціль, така зенітка її збиває,

– пояснив Світан.

Калібр 40 міліметрів дозволяє гарматі ефективно працювати по повітряних цілях на різних висотах і дистанціях. Такі установки здатні швидко знищувати дозвукові цілі, до яких належать і більшість російських ударних дронів.

Три – чотири снаряди, і ціль уже мінусується,

– наголосив він.

Багато сучасних зенітних гармат використовують снаряди з програмованим підривом. Вони вибухають перед ціллю на заданій відстані або висоті, створюючи хмару вражальних елементів, у яку потрапляє повітряний об'єкт. Саме тому такі установки можуть стати важливим елементом прикриття фронту від масованих атак російських безпілотників.

На фронті формується багаторівнева система боротьби

Протидія російським безпілотникам не обмежується лише зенітними гарматами. На лінії фронту поступово формується ціла система протиповітряної оборони, де використовують різні типи озброєння залежно від висоти, швидкості та напрямку польоту цілей.

Зараз у районі фронту може використовуватися кілька видів озброєння проти повітряних цілей,

– пояснив Світан.

Найпершим рівнем захисту залишаються мобільні кулеметні групи, які можуть швидко реагувати на появу дронів. Поруч із ними працюють зенітні установки різних калібрів, зокрема й добре відомі ЗУ-23, які здатні ефективно уражати повітряні цілі на невеликих висотах.

Це мобільні кулеметні групи, зенітні установки різних калібрів, а також дрони-перехоплювачі,

– зазначив він.

Значну роль у цій системі вже відіграють саме дрони-перехоплювачі. За його словами, зараз вони можуть забезпечувати до третини перехоплень повітряних цілей, працюючи не лише проти ударних безпілотників, а й проти інших типів дронів. Саме поєднання різних засобів дозволяє створювати бар'єрну систему ППО безпосередньо на фронті.

Росія може перейти на швидші дрони

Нинішні системи боротьби з безпілотниками ефективні проти більшості російських дронів, однак ситуація може змінитися. Росіяни вже розуміють, що значну частину таких цілей перехоплюють українські протидронові системи, тому можуть почати змінювати саму конструкцію безпілотників.

Росіяни розуміють, що більшість "Гераней" на двигунах внутрішнього згоряння будуть перехоплюватися цими системами,

– пояснив Світан.

Наступним кроком може стати перехід на реактивні двигуни. Це дозволить значно збільшити швидкість дронів і ускладнить їх перехоплення звичайними протидроновими засобами.

Вони можуть поставити турбіни і розганяти такі дрони до 500 – 600 кілометрів на годину,

– наголосив він.

В такому випадку перехоплювачі-дрони вже не зможуть наздоганяти такі цілі. Саме тому Україні потрібно робити більший акцент на виробництві зенітно-ракетних комплексів малої дальності та власних ракет для них, які здатні ефективно збивати швидкі повітряні цілі.

Україна створює бар'єрну систему ППО

Боротьба з російськими дронами не обмежується лише наземними засобами. До цієї системи поступово долучається і легкомоторна авіація, яку почали активно використовувати для перехоплення безпілотників у тилових районах.

Легкомоторна авіація вже стала на крило. Літає все, що можна підняти в повітря – від Ан-2 до Як-52,

– сказав Світан.

Такі літаки можуть нести кулемети або навіть працювати зі стрільцями на борту, що дозволяє знищувати повітряні цілі на невеликих висотах. Цю концепцію почали обговорювати ще кілька років тому, але лише зараз вона почала активно реалізовуватися.

Легкомоторна авіація зараз уже взята на озброєння нашими Повітряними силами,

– зазначив він.

Всі ці елементи разом формують нову систему захисту фронту. Йдеться про поєднання мобільних груп, зенітних установок, дронів-перехоплювачів, ракетних комплексів малої дальності та авіації. Саме така багаторівнева система, за його словами, здатна створити бар'єрну протиповітряну оборону вздовж лінії фронту.

