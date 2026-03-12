Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького – Михайло "Депутат" Трач.

Яка ситуація з мобілізацією у 30 ОМБр?

"Депутат" зазначив, що коли він прийшов у батальйон, там була певна кількість особового складу. Відтоді як військовий став командиром, кількість екіпажів у батальйоні збільшилася майже у 6 разів.

За словами комбата, у першу чергу це відбулося завдяки перерозподілу особового складу всередині бригади. У цьому велика заслуга командування, яке побачило і зрозуміло, що саме так треба робити.

Це також відбувається шляхом рекрутингу. Але особового складу ніколи не вистачатиме. Навіть якщо я на 100% укомплектую батальйон, я буду казати, що мені треба люди, я створю позаштатний підрозділ. Засобів і напрямків, у яких можна розвиватися, – величезна кількість,

– пояснив Михайло Трач.

Військовий наголосив, що також є потреба у фахівцях, які будуть усе забезпечувати, бо на одного військового потрібна певна кількість людей, котрі його забезпечують.

"Йдеться про майстерні – інженерні та вибухові, людей, які шукають фінансування, які створюють контент і все інше. Без цього сучасна війна не може працювати. Тому люди потрібні завжди", – зауважив "Депутат".

Водночас комбат підкреслив, що не варто забувати, що в певний момент люди хочуть щось змінювати, вигорають і можуть перейти кудись, і це нормальні процеси.

Звідки більше приходить людей, за мобілізацією чи рекрутингом?

Михайло Трач зазначив, що приходить абсолютно різна кількість людей у різний час. Одного місяця добре себе показує рекрутинг, на наступний місяць – мобілізація.

Не можна сказати, що щось переважає. Робота ТЦК є дуже важливою, бо вона постачає нам певну кількість особового складу. А робота рекрутерів є кращою в плані того, що вона постачає нам якісніший особовий склад, який вмотивований,

– зазначив комбат.

Водночас військовий пояснив, що є ще так зване "сарафанне радіо", коли хтось прийшов, потім починає тягнути своїх друзів та знайомих, чи переводити їх, кажучи, що є нормальний підрозділ, адекватне командування і можна працювати й досягати результатів.

Чи дійсно молоді оператори БпЛА кращі за старших?

Командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30 ОМБр зауважив, що молодь краще адаптована під сучасні умови війни. Вона розуміє, що таке пульт і краще розбирається в техніці.

Однак старше покоління більш стабільне. Умовно, пілот "мавіка", якому 50+ років, зайшов на позицію і стабільно працює. Так, він не робитиме 50 вильотів за добу, він робитиме 30, але щодня. А молодий пілот може зробити 60 вильотів за день, а потім емоційно вигорає,

– пояснив "Депутат".

З усім тим, Трач наголосив, що є молоді пілоти, які дуже гарно себе показали, супер ефективно. І так само є дорослі чоловіки, які показали себе на належному рівні, з якісною роботою та результатом.

