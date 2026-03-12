Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского – Михаил "Депутат" Трач.

Какова ситуация с мобилизацией в 30 ОМБр?

"Депутат" отметил, что когда он пришел в батальон, там было определенное количество личного состава. С тех пор как военный стал командиром, количество экипажей в батальоне увеличилось почти в 6 раз.

По словам комбата, в первую очередь это произошло благодаря перераспределению личного состава внутри бригады. В этом большая заслуга командования, которое увидело и поняло, что именно так надо делать.

Это также происходит путем рекрутинга. Но личного состава никогда не будет хватать. Даже если я на 100% укомплектую батальон, я буду говорить, что мне нужны люди, я создам внештатное подразделение. Средств и направлений, в которых можно развиваться, – огромное количество,

– пояснил Михаил Трач.

Военный отметил, что также есть потребность в специалистах, которые будут все обеспечивать, потому что на одного военного нужно определенное количество людей, которые его обеспечивают.

"Речь идет о мастерских – инженерные и взрывные, людей, которые ищут финансирование, которые создают контент и все остальное. Без этого современная война не может работать. Поэтому люди нужны всегда", – отметил "Депутат".

В то же время комбат подчеркнул, что не стоит забывать, что в определенный момент люди хотят что-то менять, выгорают и могут перейти куда-то, и это нормальные процессы.

Откуда больше приходит людей, по мобилизации или рекрутингу?

Михаил Трач отметил, что приходит абсолютно разное количество людей в разное время. В один месяц хорошо себя показывает рекрутинг, на следующий месяц – мобилизация.

Нельзя сказать, что что-то преобладает. Работа ТЦК является очень важной, потому что она поставляет нам определенное количество личного состава. А работа рекрутеров является лучшей в плане того, что она поставляет нам качественный личный состав, который мотивирован,

– отметил комбат.

В то же время военный объяснил, что есть еще так называемое "сарафанное радио", когда кто-то пришел, потом начинает тянуть своих друзей и знакомых, или переводить их, говоря, что есть нормальное подразделение, адекватное командование и можно работать и достигать результатов.

Действительно ли молодые операторы БПЛА лучше старших?

Командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30 ОМБр заметил, что молодежь лучше адаптирована под современные условия войны. Она понимает, что такое пульт и лучше разбирается в технике.

Однако старшее поколение более стабильное. Условно, пилот "мавика", которому 50+ лет, зашел на позицию и стабильно работает. Да, он не будет делать 50 вылетов за сутки, он будет делать 30, но ежедневно. А молодой пилот может сделать 60 вылетов за день, а потом эмоционально выгорает,

– объяснил "Депутат".

Со всем тем, Трач отметил, что есть молодые пилоты, которые очень хорошо себя показали, супер эффективно. И так же есть взрослые мужчины, которые показали себя на должном уровне, с качественной работой и результатом.

