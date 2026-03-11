Об этом рассказал комбат батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского – Михаил "Депутат" Трач в интервью 24 Каналу.

Влияет ли контрнаступление на Днепропетровщине на ситуацию в Донецкой области?

По словам собеседника, российская армия продолжает применять на фронте тактику так называемых "тысячи порезов". Речь идет о постоянных атаках малыми пехотными штурмовыми группами, которые пытаются найти слабые места в обороне украинских подразделений. Если противнику удается обнаружить такой участок, туда быстро перебрасывают дополнительные силы.

Именно такой логикой, вероятно, объясняется ситуация, сложившаяся ранее на Днепропетровщине. По словам эксперта, российские подразделения нашли определенную "щель" в обороне и попытались воспользоваться ею, быстро направляя туда свои силы.

Впрочем, полного контроля над этой территорией враг так и не получил. Как отмечается, в случае настоящего закрепления там была бы создана полноценная система обороны, что значительно усложнило бы дальнейшее выбивание оккупантов.

Вместо этого российские военные пытались закрепиться в подвалах и временных укрытиях, откуда планировали продвигаться дальше. Украинские подразделения впоследствии провели зачистку этой территории, отбросив противника на предыдущие позиции, а иногда – еще дальше.

Соответственно, после этого контрнаступления противник должен корректировать свои дальнейшие действия. То есть на Днепропетровщине были привлечены определенные резервы, были надежды на создание дополнительного давления. Однако это не удалось. Корректировать придется не только в районе границы трех областей (Донецкой, Запорожской и Днепропетровской, – 24 Канал), но и в целом в войске,

– говорит Трач.

В то же время ситуация на Днепропетровщине пока не влияет непосредственно на события на севере Донецкой области. Там действует другая группировка российских войск, которая имеет отдельные оперативные и тактические задачи. Однако изменения на одном направлении могут сказываться на общем планировании действий противника вдоль всей линии фронта.

