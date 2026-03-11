В таком случае это может фактически считаться контролем над Донецкой областью врагом. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й ОМБр Михаил "Депутат" Трач.

Повторится ли печальная судьба Доброполья?

Михаил Трач рассказал, что Славянск и Краматорск продолжают жить. По его словам, в городах работают магазины, некоторые предприятия и коммунальные службы.

Конечно, людей стало меньше, чем было. Дух войны чувствуется, когда есть обстрелы – КАБы, ракеты, РСЗО и даже единичные FPV-дроны, которые залетают на окраины,

– добавил комбат 30-й ОМБр.

Ситуация в городах может измениться, если фронт будет в 10 – 15 километрах от них. Тогда, как пояснил "Депутат", они окажутся в зоне досягаемости российских FPV-дронов. Они будут нести опасность, из-за которой людям придется выезжать.

По данным Генштаба, активность боев на Краматорском направлении несколько ниже, чем на других. Комбат Трач предполагает, что сейчас российская армия пытается "закрыть вопрос" с Константиновкой. После противник может перебросить силы для продвижения в направлении Дружковки и Краматорска.

Для того чтобы начинать наступательную операцию на Краматорск, им надо выровнять фронт. Со стороны Славянска также есть наши вклинения, которые надо выровнять,

– объяснил военный.

