Генерал сообщил, что лично побывал на одном из самых сложных участках фронта, где ознакомился с особенностями боевых действий.
Какие бои продолжаются в Донецкой области?
По словам главкома, на нынешнем этапе войны четкой линии передовой часто уже нет – она размывается. На многих участках фронта так называемые "зоны инфильтрации", где могут действовать малые пехотные группы обеих сторон, иногда достигают более 10 километров.
Сырский отмечает: несмотря на постоянные попытки российских войск продвигаться вглубь украинских позиций, Силы обороны удерживают определенные рубежи.
На отдельных участках фронта украинские военные также проводят активные наступательные действия.
Враг несет значительные, а иногда и критические потери в живой силе и технике.
Украинские подразделения эффективно используют беспилотники, артиллерию и дистанционное минирование. Это помогает постепенно уменьшать боевые возможности российских войск и срывать их наступательные планы.
Что происходит на фронте?
Сырский рассказал, что впервые с 2024 года после Курской наступательной операции Силам обороны удалось за месяц освободить территории больше, чем врагу захватить за этот же период.
Генерал заявил, что на Юге ВСУ проводят активные контрнаступательные действия на Александровском направлении. Здесь группировка ДШВ за месяц восстановила контроль над 285,6 квадратных километров.
В Генштабе уточнили, что почти вся территория Днепропетровской области освобождена от российских войск, осталось "доработать" три населенных пункта.
По словам аналитиков Института изучения войны, контрнаступление ВСУ на Юге в феврале 2026 года могло сорвать планы России на дальнейшее продвижение в Запорожской области и весенне-летнее наступление на "пояс крепостей" в Донецкой области.
Российское командование перебросило элитные подразделения с Покровского направления и Доброполья на юг из-за успехов украинских сил в Запорожской и Днепропетровской областях.