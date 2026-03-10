Генерал сообщил, что лично побывал на одном из самых сложных участках фронта, где ознакомился с особенностями боевых действий.

Какие бои продолжаются в Донецкой области?

По словам главкома, на нынешнем этапе войны четкой линии передовой часто уже нет – она размывается. На многих участках фронта так называемые "зоны инфильтрации", где могут действовать малые пехотные группы обеих сторон, иногда достигают более 10 километров.

Сырский отмечает: несмотря на постоянные попытки российских войск продвигаться вглубь украинских позиций, Силы обороны удерживают определенные рубежи.

На отдельных участках фронта украинские военные также проводят активные наступательные действия.

Враг несет значительные, а иногда и критические потери в живой силе и технике.

Украинские подразделения эффективно используют беспилотники, артиллерию и дистанционное минирование. Это помогает постепенно уменьшать боевые возможности российских войск и срывать их наступательные планы.

Что происходит на фронте?

  • Сырский рассказал, что впервые с 2024 года после Курской наступательной операции Силам обороны удалось за месяц освободить территории больше, чем врагу захватить за этот же период.

  • Генерал заявил, что на Юге ВСУ проводят активные контрнаступательные действия на Александровском направлении. Здесь группировка ДШВ за месяц восстановила контроль над 285,6 квадратных километров.

  • В Генштабе уточнили, что почти вся территория Днепропетровской области освобождена от российских войск, осталось "доработать" три населенных пункта.

  • По словам аналитиков Института изучения войны, контрнаступление ВСУ на Юге в феврале 2026 года могло сорвать планы России на дальнейшее продвижение в Запорожской области и весенне-летнее наступление на "пояс крепостей" в Донецкой области.

  • Российское командование перебросило элитные подразделения с Покровского направления и Доброполья на юг из-за успехов украинских сил в Запорожской и Днепропетровской областях.