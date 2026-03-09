Об этом говорится в материале New York Times, опубликованном 9 марта.

Как сейчас живет Зеленский?

Владимир Зеленский во время поездки на восток посетил Краматорск в Донецкой области, где встретился с украинскими военными.

По словам журналистов, ранее Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским также обсуждал возможность поездки в Запорожскую область. В феврале Силы обороны там смогли отвоевать часть территории: впервые с ноября 2023 года Украина в целом вернула больше земли, чем за это время захватила Россия.

В то же время в Донецкой области боевые действия остаются особенно ожесточенными, и стороны борются фактически за каждый метр.

В NYT рассказали, что в течение всего дня президент постоянно пил кофе. Один из его советников подсчитал, что Зеленский выпивает десять или более чашек в день.

Нет, нет. Я выпью кофе,

– ответил Зеленский, когда вечером ему предложили воду.

Он также шутил с главнокомандующим Александром Сырским о том, как мало спят оба.

Зеленский сказал, что в среднем спит около пяти часов в сутки. Между тем Сырский утверждал, что три с половиной. В ответ Зеленский пошутил, что на самом деле главнокомандующий ВСУ спит только с трех до пяти утра.

Что известно о визите Зеленского в Донецкую область?