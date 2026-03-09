Об этом говорится в материале New York Times, опубликованном 9 марта.
Как сейчас живет Зеленский?
Владимир Зеленский во время поездки на восток посетил Краматорск в Донецкой области, где встретился с украинскими военными.
По словам журналистов, ранее Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским также обсуждал возможность поездки в Запорожскую область. В феврале Силы обороны там смогли отвоевать часть территории: впервые с ноября 2023 года Украина в целом вернула больше земли, чем за это время захватила Россия.
В то же время в Донецкой области боевые действия остаются особенно ожесточенными, и стороны борются фактически за каждый метр.
В NYT рассказали, что в течение всего дня президент постоянно пил кофе. Один из его советников подсчитал, что Зеленский выпивает десять или более чашек в день.
Нет, нет. Я выпью кофе,
– ответил Зеленский, когда вечером ему предложили воду.
Он также шутил с главнокомандующим Александром Сырским о том, как мало спят оба.
Зеленский сказал, что в среднем спит около пяти часов в сутки. Между тем Сырский утверждал, что три с половиной. В ответ Зеленский пошутил, что на самом деле главнокомандующий ВСУ спит только с трех до пяти утра.
Что известно о визите Зеленского в Донецкую область?
Владимир Зеленский 6 марта прибыл в Донецкую область. Президент находился в городах, расположенных примерно в 15 километрах от линии фронта.
Зеленский отметил, что россияне не отказываются от войны в Дружковке, Краматорске, Славянске и других городах региона. По словам главы государства, враг на весну готовит наступление на область.
Президент побывал на пункте управления 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Также Зеленский посетил воинов 100-й отдельной механизированной бригады, которые обороняют Константиновку с направлений Плещеевки и Иванополье.