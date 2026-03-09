Об этом сообщила Верховная Рада Украины.
Какое значение имеет новый закон?
Владимир Зеленский подписал законы о соцзащите военнослужащих, энергетической безопасности и чествования основателей независимости.
4782-IX устанавливает 12-месячную отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт сроком на один год и были уволены с военной службы по его окончании,
– говорится в сообщении.
Стоит отметить, что военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет после увольнения остаются резервистами Вооруженных Сил Украины.
Справка. "Контракт 18 – 24" могут подписать мужчины от 18 до 24 лет. Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет. Стоит также отметить, что контракт предусматривает только боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик, а подготовка длится более 80 дней.
Зеленский также подписал закон 4777-IX, который внедряет механизм предоставления премии для производителей энергии из возобновляемых источников, совершенствует процедуру аукционов, снижает размер банковских гарантий для инвесторов и продлевает срок поддержки отрасли до 2034 года.
Кроме этого, президент подписал закон 4700-IX. Он определяет правовой статус народных депутатов, которые являются основателями государственной независимости Украины, приняли Декларацию о государственном суверенитете и Акт провозглашения независимости, а также вводит порядок их чествования и выдачи соответствующих удостоверений.
В Украине создали единый цифровой реестр военных
Кабинет Министров Украины утвердил порядок ведения Государственного реестра военнослужащих – единого цифрового источника данных о военных Вооруженных сил и других составляющих Сил обороны.
В реестре будет храниться информация о военнослужащих, что позволит централизовать воинский учет и сделать его более эффективным.
Кроме того, каждому военному могут присваивать уникальный цифровой идентификатор. Это позволит быстрее обмениваться данными между государственными реестрами и службами без необходимости повторного представления документов.