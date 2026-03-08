Благодаря этому часть процедур во время мобилизации и получения услуг станет быстрее и менее бюрократической. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Что известно о едином цифровом реестре военных?
Кабинет Министров Украины утвердил порядок ведения Государственного реестра военнослужащих – единого цифрового источника данных о военных Вооруженных сил и других составляющих Сил обороны.
В реестре будет храниться информация о военнослужащих, что позволит централизовать воинский учет и сделать его более эффективным. Новую систему планируют использовать как основу для электронного военно-учетного документа.
Кроме того, каждому военному могут присваивать уникальный цифровой идентификатор. Это позволит быстрее обмениваться данными между государственными реестрами и службами без необходимости повторного представления документов.
В Минобороны объясняют, что цифровизация значительно упростит администрирование системы воинского учета и поможет принимать более точные управленческие решения.
Что изменится для военных и во время мобилизации?
После запуска реестра часть процедур планируют перевести в цифровой формат. Военнослужащие и их семьи смогут получать некоторые услуги быстрее, в частности через приложение Армия+.
Среди основных изменений:
- уменьшение бумажной бюрократии и повторной подачи документов;
- быстрый доступ к социальным выплатам и государственным сервисам;
- централизованный и проверенный учет данных о военных;
- усиленная защита персональной информации.
Ожидается, что реестр станет важным элементом цифровой трансформации сектора обороны и поможет эффективнее организовать военный учет и управление ресурсами во время войны.
В приложении Резерв+ появилась новая отметка. Отметка "ВОС-999" указывает на военно-учетную специальность для тех, кто не проходил военную службу или учебные сборы. Она нужна для информации о количестве лиц, которые должны пройти базовую военную подготовку во время мобилизации, но не требует дополнительных действий от пользователей.
Министерство обороны Украины готовит реформу мобилизации с целью устранения накопившихся проблем и повышения законности и прозрачности процесса. Нововведения могут включать привлечение большего количества иностранных добровольцев для службы в армии Украины.