Про це повідомила Верховна Рада України.

Читайте також Альтернатива примусовій мобілізації: як підписати контракт із ЗСУ у 2026 році

Яке значення має новий закон?

Володимир Зеленський підписав закони щодо соцзахисту військовослужбовців, енергетичної безпеки та вшанування засновників незалежності.

4782-IX встановлює 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт строком на один рік та були звільнені з військової служби по його закінченню,

– йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що військовослужбовці віком від 18 до 25 років після звільнення залишаються резервістами Збройних Сил України.

Довідка. "Контракт 18 – 24" можуть підписати чоловіки від 18 до 24 років. Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет. Варто також зазначити, що контракт передбачає тільки бойові посади, серед яких стрілець, гранатометник та розвідник, а підготовка триває понад 80 днів.

Зеленський також підписав закон 4777-IX, який впроваджує механізм надання премії для виробників енергії з відновлюваних джерел, удосконалює процедуру аукціонів, знижує розмір банківських гарантій для інвесторів та продовжує термін підтримки галузі до 2034 року.

Окрім цього, президент підписав закон 4700-IX. Він визначає правовий статус народних депутатів, які є засновниками державної незалежності України, ухвалили Декларацію про державний суверенітет та Акт проголошення незалежності, а також запроваджує порядок їхнього вшанування та видачі відповідних посвідчень.

В Україні створили єдиний цифровий реєстр військових