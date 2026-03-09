Про це йдеться в матеріалі New York Times, опублікованому 9 березня.

Як зараз живе Зеленський?

Володимир Зеленський під час поїздки на схід відвідав Краматорськ на Донеччині, де зустрівся з українськими військовими.

За словами журналістів, раніше Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським також обговорював можливість поїздки до Запорізької області. У лютому Сили оборони там змогли відвоювати частину території: уперше з листопада 2023 року Україна загалом повернула більше землі, ніж за цей час захопила Росія.

Водночас на Донеччині бойові дії залишаються особливо запеклими, і сторони борються фактично за кожен метр.

У NYT розповіли, що протягом усього дня президент постійно пив каву. Один із його радників підрахував, що Зеленський випиває десять або й більше чашок на день.

Ні, ні. Я вип'ю каву,

– відповів Зеленський, коли ввечері йому запропонували воду.

Він також жартував із головнокомандувачем Олександром Сирським про те, як мало сплять обидва.

Зеленський сказав, що в середньому спить близько п’яти годин на добу. Тим часом Сирський стверджував, що три з половиною. У відповідь Зеленський пожартував, що насправді головнокомандувач ЗСУ спить лише з третьої до п'ятої ранку.

Що відомо про візит Зеленського на Донеччину?