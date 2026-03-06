Об этом стало известно из обращения президента Украины от 6 марта 2026 года.

Что известно о визите Зеленского в Донецкую область 6 марта?

Сегодня – Донетчина, наша земля, наши воины. 28 бригада, сотая, 24-я отдельные механизированные, 36-я бригада морской пехоты. Хочу поблагодарить всех вас – всем, кто защищает наше государство!

– рассказал Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что россияне не отказываются от войны в таких городах Донецкой области, как Дружковка, Краматорск, Славянск и других городов региона. Президент также предостерег, что враг на весну готовит наступление на область.

"Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным. Ребята держатся достойно. И именно так будет держаться и в дальнейшем наша страна, наша дипломатия, наш народ", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что зло надо останавливать, а украинцы на Донбассе и не только именно это и делают.

Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто сражается против России, кто защищает жизнь. Слава нашим воинам! Слава Украине!

– резюмировал украинский лидер.