Об этом украинский президент рассказал в интервью для The Independent.

Смотрите также Мы выстояли в "битве за зиму": Сирский об успехах ВСУ в цифрах

Что сказал Зеленский об "успехах" России?

Все, что может Россия, по словам Зеленского, влиять на людей и их взгляды.

Сейчас мы не видим, что инициатива в руках России. У них есть только одна инициатива – они могут контролировать все у себя дома. Они хотят контролировать информационное пространство, чтобы влиять на людей, убеждать тех, кто подписывает контракты, что все будет хорошо,

– отметил украинский президент.

Он отметил, что оккупантов, понятно, убьют.

Об этом свидетельствует статистика. Каждый месяц страна-террористка теряет огромное количество своих военных убитыми – 30 – 35 тысяч.

Потери России: последние новости