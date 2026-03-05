Про це український президент розповів в інтерв'ю для The Independent.

Дивіться також Ми вистояли у "битві за зиму": Сирський про успіхи ЗСУ у цифрах

Що сказав Зеленський про "успіхи" Росії?

Все, що може Росія, за словами Зеленського, впливати на людей та їхні погляди.

Зараз ми не бачимо, що ініціатива в руках Росії. У них є тільки одна ініціатива – вони можуть контролювати все у себе вдома. Вони хочуть контролювати інформаційний простір, щоб впливати на людей, переконувати тих, хто підписує контракти, що все буде добре,
– зазначив український президент.

Він зауважив, що окупантів, зрозуміло, уб'ють.

Про це свідчить статистика. Кожного місяця країна-терористка втрачає величезну кількість своїх військових вбитими – 30 – 35 тисяч.

Втрати Росії: останні новини

  • За попередню добу Росія втратила 900 військових. Приблизна кількість усіх ліквідованих окупантів з початку повномасштабного вторгнення сягнула 1 270 400 осіб.

  • А у ніч на 2 березня через удар України по російському флоту у Новоросійську є 3 загиблих та 16 поранених окупантів. Тоді було пошкоджено щонайменше 5 російських військових кораблів.

  • Ветеран армії США Престон Стюарт в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що Сили оборони обережно повертають українські території. Тож, на його думку, до кінця 2026 року війна ще більше наблизиться до самих росіян.