Про це український президент розповів в інтерв'ю для The Independent.
Що сказав Зеленський про "успіхи" Росії?
Все, що може Росія, за словами Зеленського, впливати на людей та їхні погляди.
Зараз ми не бачимо, що ініціатива в руках Росії. У них є тільки одна ініціатива – вони можуть контролювати все у себе вдома. Вони хочуть контролювати інформаційний простір, щоб впливати на людей, переконувати тих, хто підписує контракти, що все буде добре,
– зазначив український президент.
Він зауважив, що окупантів, зрозуміло, уб'ють.
Про це свідчить статистика. Кожного місяця країна-терористка втрачає величезну кількість своїх військових вбитими – 30 – 35 тисяч.
Втрати Росії: останні новини
За попередню добу Росія втратила 900 військових. Приблизна кількість усіх ліквідованих окупантів з початку повномасштабного вторгнення сягнула 1 270 400 осіб.
А у ніч на 2 березня через удар України по російському флоту у Новоросійську є 3 загиблих та 16 поранених окупантів. Тоді було пошкоджено щонайменше 5 російських військових кораблів.
Ветеран армії США Престон Стюарт в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що Сили оборони обережно повертають українські території. Тож, на його думку, до кінця 2026 року війна ще більше наблизиться до самих росіян.