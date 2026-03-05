Про це український президент розповів в інтерв'ю для The Independent.

Що сказав Зеленський про "успіхи" Росії?

Все, що може Росія, за словами Зеленського, впливати на людей та їхні погляди.

Зараз ми не бачимо, що ініціатива в руках Росії. У них є тільки одна ініціатива – вони можуть контролювати все у себе вдома. Вони хочуть контролювати інформаційний простір, щоб впливати на людей, переконувати тих, хто підписує контракти, що все буде добре,

– зазначив український президент.

Він зауважив, що окупантів, зрозуміло, уб'ють.

Про це свідчить статистика. Кожного місяця країна-терористка втрачає величезну кількість своїх військових вбитими – 30 – 35 тисяч.

