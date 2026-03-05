Про актуальні втрати інформує Генштаб.
Які втрати у Росії?
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 270 400 (+900) осіб;
- танків – 11 727 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 142 (+7);
- артилерійських систем – 37 915 (+41);
- РСЗВ – 1 667 (+0);
- засоби ППО – 1 319 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 348 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 381 (+1 950);
- крилаті ракети – 4 384 (+0);
- кораблі / катери – 30 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 81 434 (+210);
- спеціальна техніка – 4 079 (+1).
Які втрати Росії станом на 5 березня 2026 рік / Фото Генштаб
Яких ще значних втрат зазнавали росіяни за останній час?
У ніч на 2 березня українські Сили оборони завдали масований удар по російському флоту. У Новоросійську внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 5 російських військових кораблів. Серед окупантів є 3 загиблих та 16 поранених.
Напередодні стало відомо, що Сили безпілотних систем і ССО знищили російську РЛС "Каста" на Запоріжжі, що полегшить роботу українських пілотів. Важливо, що РЛС "Каста" призначена для контролю повітряного простору і здатна виявляти до 20 повітряних цілей за хвилин.
Також у Генштабі підтвердили, що Сили оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї Росії, що спричинило масштабну пожежу. Підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу, радіолокаційної станції та знищення кількох резервуарів.