Про актуальні втрати інформує Генштаб.

Які втрати у Росії?

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:

  • особового складу – близько 1 270 400 (+900) осіб;
  • танків – 11 727 (+4);
  • бойових броньованих машин – 24 142 (+7);
  • артилерійських систем – 37 915 (+41);
  • РСЗВ – 1 667 (+0);
  • засоби ППО – 1 319 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 348 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 381 (+1 950);
  • крилаті ракети – 4 384 (+0);
  • кораблі / катери – 30 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 81 434 (+210);
  • спеціальна техніка – 4 079 (+1).

Які втрати Росії станом на 5 березня 2026 рік / Фото Генштаб

Яких ще значних втрат зазнавали росіяни за останній час?

  • У ніч на 2 березня українські Сили оборони завдали масований удар по російському флоту. У Новоросійську внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 5 російських військових кораблів. Серед окупантів є 3 загиблих та 16 поранених.

  • Напередодні стало відомо, що Сили безпілотних систем і ССО знищили російську РЛС "Каста" на Запоріжжі, що полегшить роботу українських пілотів. Важливо, що РЛС "Каста" призначена для контролю повітряного простору і здатна виявляти до 20 повітряних цілей за хвилин.

  • Також у Генштабі підтвердили, що Сили оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї Росії, що спричинило масштабну пожежу. Підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу, радіолокаційної станції та знищення кількох резервуарів.