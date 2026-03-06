Институт изучения войны оценил события на фронте. По данным специалистов, ВСУ продвинулись на одном из направлений, а россияне не имеют подтвержденных успехов.

Смотрите также Путин приказал увеличить армию на 2,4 миллиона: что это значит для Украины

Где продвинулись Силы обороны?

Украинские силы недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Геолокационные видео, опубликованные 3 – 4 марта, свидетельствуют, что украинские подразделения прорвались вперед на юго-восток и юг от Константиновки.

Геолокационные кадры, обнародованные 3 марта, показывают, что российские войска наносят удары по украинским военным на юго-восток от Константиновки – в районе, который аналитики ранее оценивали как такой, где оккупанты могли продвинуться. В то же время обозначенные на карте зоны российского проникновения не означают полного контроля территории – в пределах этих районов могут оставаться позиции украинских сил.

Кадры от 3 марта также показывают удары российских сил на юге и юго-востоке Константиновки – по районам, в которых захватчики ранее заявляли о своем контроле.

ВСУ продвинулись на Константиновском направлении / Карта ISW

Командир украинского батальона, который воюет в районе Константиновка – Дружковка, 5 марта сообщил, что российские войска частично восстановили свои коммуникационные возможности – примерно на 50 – 60 процентов, который был до отключения Starlink. По его словам, оккупанты устанавливают Wi-Fi-мосты и размещают направленные антенны на важных тактических высотах.

На других направлениях линия фронта не изменилась.

Представитель украинской бригады, воюющей на Покровском направлении, 5 марта сообщил, что захватчики уменьшили интенсивность попыток проникновения. Вероятная причина – недостаток наземных беспилотных машин, которые используются для логистической поддержки передовых штурмовых групп.

Какая ситуация на фронте?