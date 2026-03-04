За эти сутки подразделениям удалось ликвидировать 17 атак противника. Об этом сообщает Группировка объединенных сил.

Читайте также Почти тысяча оккупантов за сутки и техника: какие потери россиян на 4 марта

Что известно о прорыве госграницы на Харьковщине?

На Южно-Слобожанском направлении 3 марта россияне пытались прорвать государственную границу в Харьковской области. Речь идет о населенных пунктах Зыбино и Круглое. Также враг атаковал позиции наших бойцов.

Однако Силы обороны ударили по штурмовым подразделениям оккупантов и не дали осуществиться их планам.

На Купянском направлении оккупанты пытались прорвать оборону в сторону Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

В то же время наши бойцы на Лиманском направлении отбили штурмовые действия россиян в сторону Шийковки, Ставки, Дробышево и Лимана.

Также на Великобурлукском направлении противник продолжает накапливать силы, чтобы восстановить наступательные действия.

Что известно о потерях противника?