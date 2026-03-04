За эти сутки подразделениям удалось ликвидировать 17 атак противника. Об этом сообщает Группировка объединенных сил.
Что известно о прорыве госграницы на Харьковщине?
На Южно-Слобожанском направлении 3 марта россияне пытались прорвать государственную границу в Харьковской области. Речь идет о населенных пунктах Зыбино и Круглое. Также враг атаковал позиции наших бойцов.
Однако Силы обороны ударили по штурмовым подразделениям оккупантов и не дали осуществиться их планам.
На Купянском направлении оккупанты пытались прорвать оборону в сторону Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.
В то же время наши бойцы на Лиманском направлении отбили штурмовые действия россиян в сторону Шийковки, Ставки, Дробышево и Лимана.
Также на Великобурлукском направлении противник продолжает накапливать силы, чтобы восстановить наступательные действия.
Что известно о потерях противника?
Беспилотники 4 марта ударили по химзаводу "Уралхим" в Кирово-Чепецке Кировской области России, подтвердил губернатор Александр Соколов. Однако деталей о поврежденных объектах пока нет. По сообщениям местных пабликов и телеграмм-каналов, атаку осуществили по меньшей мере восемь БПЛА.
В ночь на 2 марта Силы обороны Украины нанесли массированный удар по российскому флоту, повредив по меньшей мере пять кораблей. По предварительным данным, среди оккупантов есть три погибших и 16 раненых. Однако информация пока не подтверждена официально.