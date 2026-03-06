Інститут вивчення війни оцінив події на фронті. За даними фахівців, ЗСУ просунулися на одному з напрямків, а росіяни не мають підтверджених успіхів.
Де просунулися Сили оборони?
Українські сили нещодавно просунулися у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.
Геолокавані відео, опубліковані 3 – 4 березня, свідчать, що українські підрозділи прорвалися вперед на південний схід і південь від Костянтинівки.
Геолоковані кадри, оприлюднені 3 березня, показують, що російські війська завдають ударів по українських військових на південний схід від Костянтинівки – у районі, який аналітики раніше оцінювали як такий, де окупанти могли просунутися. Водночас позначені на карті зони російського проникнення не означають повного контролю території – у межах цих районів можуть залишатися позиції українських сил.
Кадри від 3 березня також показують удари російських сил на півдні та південному сході Костянтинівки – по районах, у яких загарбники раніше заявляли про свій контроль.
ЗСУ просунулися на Костянтинівському напрямку / Карта ISW
Командир українського батальйону, який воює в районі Костянтинівка – Дружківка, 5 березня повідомив, що російські війська частково відновили свої комунікаційні можливості – приблизно на 50 – 60 відсотків, який був до відключення Starlink. За його словами, окупанти встановлюють Wi-Fi-мости та розміщують спрямовані антени на важливих тактичних висотах.
На інших напрямках лінія фронту не змінилася.
Речник української бригади, що воює на Покровському напрямку, 5 березня повідомив, що загарбники зменшили інтенсивність спроб проникнення. Ймовірна причина – нестача наземних безпілотних машин, які використовуються для логістичної підтримки передових штурмових груп.
Яка ситуація на фронті?
- 3 березня на Харківському напрямку росіяни намагалися прорвати державний кордон біля населених пунктів Зибине та Кругле, але Сили оборони зірвали цю спробу.
- Попри активні дії Сил оборони на півдні, окупанти продовжують локальні штурми. Їхня мета – прорватися вздовж узбережжя колишнього Каховського водосховища та захопити Степногірськ у Запорізькій області.
- За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, ворог зараз перегруповує сили, тому інтенсивність обстрілів і авіаударів зменшилась, але кількість боїв на південному фронті залишається приблизно такою ж.
- Пріоритетним для ворога є Оріхівський напрямок. Там росіяни намагаються просунутися ближче до Оріхова, атакуючи Щербаки, Малі Щербаки та Малу Токмачку, щоб закріпитися на околицях міста.
- Найбільш напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку. Окрему увагу окупанти приділяють селу Залізничне. Вони намагаються взяти його, щоб обійти Гуляйполе з флангів, витіснити українські сили та розвивати наступ у напрямку Запоріжжя.