Інститут вивчення війни оцінив події на фронті. За даними фахівців, ЗСУ просунулися на одному з напрямків, а росіяни не мають підтверджених успіхів.

Дивіться також Путін наказав збільшити армію на 2,4 мільйона: що це означає для України

Де просунулися Сили оборони?

Українські сили нещодавно просунулися у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Геолокавані відео, опубліковані 3 – 4 березня, свідчать, що українські підрозділи прорвалися вперед на південний схід і південь від Костянтинівки.

Геолоковані кадри, оприлюднені 3 березня, показують, що російські війська завдають ударів по українських військових на південний схід від Костянтинівки – у районі, який аналітики раніше оцінювали як такий, де окупанти могли просунутися. Водночас позначені на карті зони російського проникнення не означають повного контролю території – у межах цих районів можуть залишатися позиції українських сил.

Кадри від 3 березня також показують удари російських сил на півдні та південному сході Костянтинівки – по районах, у яких загарбники раніше заявляли про свій контроль.

ЗСУ просунулися на Костянтинівському напрямку / Карта ISW

Командир українського батальйону, який воює в районі Костянтинівка – Дружківка, 5 березня повідомив, що російські війська частково відновили свої комунікаційні можливості – приблизно на 50 – 60 відсотків, який був до відключення Starlink. За його словами, окупанти встановлюють Wi-Fi-мости та розміщують спрямовані антени на важливих тактичних висотах.

На інших напрямках лінія фронту не змінилася.

Речник української бригади, що воює на Покровському напрямку, 5 березня повідомив, що загарбники зменшили інтенсивність спроб проникнення. Ймовірна причина – нестача наземних безпілотних машин, які використовуються для логістичної підтримки передових штурмових груп.

Яка ситуація на фронті?