Військовий оглядач Іван Тимочко озвучив 24 Каналу, що якщо Кремль піде на відкриту мобілізацію, то це означатиме, що решту шляхів росіяни вже вичерпали. А це вже останній крок для того, щоб зберегти боєздатність російської армії.

Читайте також Командир "Ахіллесу" розкрив, як можна завадити активному наступу Росії

Що означатиме відкрита мобілізація?

Іван Тимочко зазначив, що у 2025 році окупанти планували створити додаткових 15 дивізій. Вони змогли зібрати дві – три дивізії, але їхні втрати на полі бою зростають, їх потрібно компенсувати.

Другий етап – це наскільки можливо готувати резерви для тих бригад, які воюють, напевно, короткостроковий період. Бо видається, що там, де російська бригада бере участь на полі бою, за місяць може мало не на 100% оновити особовий склад. Більшість поляже по наших полях. Тобто на 70 – 80% оновлюється. Ми розуміємо, що це призвані,

– пояснив він.

Крім того, загарбникам потрібно мати хоча б якісь резерви, якщо станеться ситуація, що десь централізовано ЗСУ виб'ють якусь частину російських військ. Тому вони намагатимуться набирати особовий склад, готувати їх більш-менш якісно, щоб залучати на полі бою чи збільшувати нові лінії фронту. Стратегія ворога полягає у тому, що вони намагаються розтягнути лінію боєзіткнення, розуміючи, що кількісно їх станом на зараз більше.

Якщо ми говоримо про збільшення штатної чисельності російських військ навіть на папері, то це означає, що вони формують фінансову подушку під цей фонд. Бо якщо закладається кількість людей, то закладаються кошти на їхнє озброєння, на багато інших технічних, адміністративних і логістичних моментів,

– сказав військовий оглядач.

Крім того, це призведе до посилення завдань відповідним структурам у Росії набирати людей або хоча би намагатися назбирати їх до конкретної планки. Там теж є багато нюансів. Тому виникає питання, чи зможе витримати їхня система таку кількість людей. У будь-якому випадку усе це не просто так.

Якщо вони дійдуть до відкритої загальної мобілізації, це означатиме, що решту способів, шляхів вони вичерпали. Мобілізація – це останній крок для того, щоб зберегти боєздатність російської армії. Тобто можна говорити, що це вже дно, за яким навряд чи щось постукає. Тому будемо спостерігати, готувати свої контрзаходи, протидії,

– наголосив Тимочко.

Ворог хоче збільшити війська. Але це означає, що окупанти неспроможні виконувати свої завдання. Втрати перевищують навіть заплановані для них, щоб продовжувати наступальні дії хоча би на цьому рівні, який є зараз.

Зверніть увагу! Згідно з указом від 4 березня 2026 року, штатна чисельність збройних сил Росії тепер становить 2 391 770 осіб. Зокрема, 1 502 640 – це безпосередньо військовослужбовці.

Мобілізація у Росії: останні новини