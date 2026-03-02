Багато чого залежить від того, скількох людей хочуть мобілізувати. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що при такій інтенсивності боїв Україна завдає ворогу відчутних втрат.

Яка серйозна проблема виникла у Путіна?

За приблизними підрахунками Росія щороку втрачає на війні близько 300 – 400 тисяч окупантів. У 2025-му Кремль зміг поставити у стрій таку саму кількість бійців, використавши механізм рекрутингу.

Цього року вони також можуть набрати 400 тисяч солдатів, але проблема виникла через те, що Путін вже немає чим платити. Економіка Росії переживає складні часи, грошей не вистачає для того, щоб "купити" 400 тисяч бійців. Це обійдеться Кремлю надто дорого.

Скоріш за все, це ключова проблема Путіна. Він не хоче платити, російська економіка вже "кульгає". Розуміючи всі ці тенденції, Кремль може почати механізм призову – примусової мобілізації,

– сказав Роман Світан.

Але малоймовірно, що в такий спосіб Росія зможе набрати більше, ніж 400 тисяч людей. Єдина відмінність буде у тому, що їм не заплатять грошей. Для цього видадуть спеціальний наказ про призов резервістів, тому кількість росіян на фронті суттєво не зміниться.

Зверніть увагу! Експрацівник СБУ Іван Ступак розповів, що Путін шукає охочих воювати не тільки в тюрмах, але й в університетах. Зокрема у вишах проводять розмови, щоб залучити студентів до війська. Таку саму роботу проводять з підозрюваними у правопорушеннях. Це відбувається ще на етапі слідства, перш ніж людина потрапить у виправні заклади.

Попри все, Україні не варто сподіватися, що ситуація на фронті кардинально зміниться через проблеми з мобілізацією у Росії. Кремль знайде спосіб поповнювати втрати, втім загальний стан війська може погіршитись, враховуючи те, що туди наберуть ще більше непідготовлених і невмотивованих людей.

Рішення Путіна про мобілізацію може пришвидшити зростання невдоволення всередині країни. А далі призведе до розвалу країни.

