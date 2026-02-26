Серед тих, кого відловлюють, є студенти та злочинці. Найчастіше у таких випадках справа доходить до погроз. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що це свідчить про реальні проблеми з набором людей до російської армії.

Дивіться також Цинізм зашкалює: Росія звинуватила Україну в енергетичних загрозах для Європи

Де Кремль відловлює росіян для фронту?

Російські правозахисники нещодавно повідомили, що в Росії почали відловлювати студентів вищих навчальних закладів. Зокрема, з тими, хто не склав іспити, проводять бесіди і пропонують підписати контракт на місці. У разі відмови студенти стають "неблагонадійними" і мають написати записку з поясненням, чому вони не приєднуються до російської армії.

Розмови проводять з усіма, не лише з тими, хто має погані оцінки. Мовиться не про всі регіони, але це є,

– зазначив Ступак.

Крім цього, ексспівробітник СБУ наголосив, що є ще й інші методи відлову росіян на фронт. Наприклад, мовиться про роботу російських силовиків щодо людей, яких підозрюють у правопорушеннях – пограбування, контрабанда, торгівля наркотиками, вбивства. З ними проводять розмови на етапі досудового розслідування.

Силовики приходять до слідчого ізолятора і розказують підозрюваним про 2 варіанти: або підозрюваний отримує до 20 років тюремного ув'язнення, або підписує контракт, отримує гроші, їде на 1 рік на війну і вертається "чистим".

Силовики і ФСБшники мають навіть систему винагороди. Мінімальна сума, яку вони отримують від свого керівництва за заохочення, тобто за "голову" людини, яка підписала контракт, – 100 євро,

– сказав Ступак.

Цікаво! Сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк також розповів, що в лавах російської армії побільшало "обманутих" росіян. В Росії існують так звані "брачні агєнтства", в яких працюють росіянки – вони заохочують самотніх чоловіків іти воювати. За кожного, хто погодився, отримують гроші.

Він додав, що це означає, що людей починає десь не вистачати. Ймовірно, що скоро в Росії може початись "бусифікація".

Крім цього, вже є багато публікацій російських воєнкорів, які кажуть прямо, що зараз на передову забирають людей, які були далеко в тилах. Це допоміжний персонал з авіації, спеціалісти з радіоелектронної боротьби тощо. Їх відправляють саме в штурмові підрозділи.

Якими ще методами в Росії заохочують підписати контракт?