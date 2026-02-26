У чому Росія звинувачує Україну?

У четвер, 26 лютого, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Україна буцімто створює загрози енергетичній безпеці Європи, пише Reuters.

За її словами, ЄС значно ризикує через припинення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини.

Блокування Україною транзиту нафтопроводом "Дружба" загрожує енергетичній безпеці Угорщини, Словаччини та всієї Європи, тому бездіяльність Брюсселя викликає подив,

– сказала вона.

Важливо! Нафтопровід "Дружба" був пошкоджений внаслідок російської атаки 27 січня. Тоді через обстріли руйнувань зазнала перекачувальна станція. Після того Словаччина та Угорщина перестали отримувати російську нафту цим трубопроводом.

Що говорять у Євросоюзі щодо "Дружби"?

У відповідь на зупинку постачання нафти через "Дружбу" Угорщина цього тижня заблокувала нові санкції ЄС проти Росії та надання кредиту Україні на 90 мільярдів євро.

На додачу глава МЗС Угорщини завив, що його країна припиняє постачання дизельного пального до України, доки транзит нафти не відновиться. Цю ініціативу підтримав і словацький уряд.

Будапешт вважає, що Київ навмисне затягує ремонт пошкодженого трубопроводу, називаючи це "актом ворожості" та "політичним рішенням" України.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Брюссель звернувся до України з проханням прискорити ремонт "Дружби", пише "Європейська правда".

Вона засудила удари Росії по нафтопроводу і наголосила, що вони мають безпосередній вплив на енергетичну безпеку Євросоюзу.

Одночасно ми просимо прискорити ремонт трубопроводу після російських ударів,

– зауважила фон дер Ляєн.

Варто знати! Втім, Угорщина та Словаччина не залишилися зовсім без нафти після пошкодження "Дружби". Наразі російська сировина постачається до них через Хорватію.

Що відомо про ремонт "Дружби"?