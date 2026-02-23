Чому Угорщина заблокувала нові санкції ЄС проти Кремля?

Свою позицію на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Він розповів, що підставою для такого рішення стало припинення транзиту російської нафти до його країни через південну гілку нафтопроводу "Дружба" після російського удару 27 січня.

Петер Сіярто Міністр закордонних справ Угорщини На сьогоднішньому засіданні я чітко заявив: ми не підтримуємо 20-й пакет санкцій і не погоджуємося на надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро.

Зверніть увагу! Перегляд позиції Угорщини можливий лише після відновлення постачання нафти.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ані уряд Угорщини, ані уряд Словакії не засудили атаку Росії по нафтовій інфраструктурі.

Він додав, що обидві країни:

вдаються до шантажу та ультиматумів;

погрожують заблокувати двадцятий пакет санкцій і європейський кредит;

а також припинити постачання електроенергії, газу і палива до України.

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України Ці дві країни не можуть тримати весь ЄС в заручниках, а угорські та словацькі ультиматуми мають адресуватися лише до Кремля.

Він зазначив, що причиною проблем із транзитом нафти був саме удар Росії. Зокрема Сибіга нагадав про важкі наслідки атаки не лише для транзиту, але й для всього регіону зокрема.

Дії Будапешта та Братислави наразі лише грають на руку російському агресору,

– наголосив міністр.

Зауважте! Андрій Сибіга закликав уряди Угорщини та Словакії до конструктивної співпраці та відповідальної поведінки.

Що ще відомо про ситуацію щодо Угорщини?