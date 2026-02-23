Почему Венгрия заблокировала новые санкции ЕС против Кремля?
Свою позицию на брифинге после заседания Совета Евросоюза сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он рассказал, что основанием для такого решения стало прекращение транзита российской нефти в его страну через южную ветку нефтепровода "Дружба" после российского удара 27 января.
На сегодняшнем заседании я четко заявил: мы не поддерживаем 20-й пакет санкций и не соглашаемся на предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро.
Обратите внимание! Пересмотр позиции Венгрии возможен только после возобновления поставок нефти.
В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ни правительство Венгрии, ни правительство Словакии не осудили атаку России по нефтяной инфраструктуре.
Он добавил, что обе страны:
- прибегают к шантажу и ультиматумам;
- угрожают заблокировать двадцатый пакет санкций и европейский кредит;
- а также прекратить поставки электроэнергии, газа и топлива в Украину.
Эти две страны не могут держать весь ЕС в заложниках, а венгерские и словацкие ультиматумы должны адресоваться только к Кремлю.
Он отметил, что причиной проблем с транзитом нефти был именно удар России. В частности Сибига напомнил о тяжелых последствиях атаки не только для транзита, но и для всего региона в частности.
Действия Будапешта и Братиславы пока только играют на руку российскому агрессору,
– подчеркнул министр.
Заметьте! Андрей Сибига призвал правительства Венгрии и Словакии к конструктивному сотрудничеству и ответственному поведению.
Что еще известно о ситуации по Венгрии?
- В воскресенье, 22 февраля, Виктор Орбан сообщил, что Венгрия не возобновит экспорт дизельного топлива в Украину, пока не решится проблемы с поставками нефти. Также страна официально отказывается одобрить выделение военного займа Украине. Также Орбан сказал, что Будапешт заблокирует 20-й пакет санкций Евросоюза.
- В то же время Европейский Союз требует от Венгрии объяснений относительно блокирования нового пакета санкций против России. Как отметила Кая Каллас, по состоянию на сейчас Евросоюз делает все возможное, чтобы было принято 20-й пакет.