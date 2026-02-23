Почему Венгрия заблокировала новые санкции ЕС против Кремля?

Свою позицию на брифинге после заседания Совета Евросоюза сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он рассказал, что основанием для такого решения стало прекращение транзита российской нефти в его страну через южную ветку нефтепровода "Дружба" после российского удара 27 января.

Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии На сегодняшнем заседании я четко заявил: мы не поддерживаем 20-й пакет санкций и не соглашаемся на предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро.

Обратите внимание! Пересмотр позиции Венгрии возможен только после возобновления поставок нефти.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ни правительство Венгрии, ни правительство Словакии не осудили атаку России по нефтяной инфраструктуре.

Он добавил, что обе страны:

прибегают к шантажу и ультиматумам;

угрожают заблокировать двадцатый пакет санкций и европейский кредит;

а также прекратить поставки электроэнергии, газа и топлива в Украину.

Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины Эти две страны не могут держать весь ЕС в заложниках, а венгерские и словацкие ультиматумы должны адресоваться только к Кремлю.

Он отметил, что причиной проблем с транзитом нефти был именно удар России. В частности Сибига напомнил о тяжелых последствиях атаки не только для транзита, но и для всего региона в частности.

Действия Будапешта и Братиславы пока только играют на руку российскому агрессору,

– подчеркнул министр.

Заметьте! Андрей Сибига призвал правительства Венгрии и Словакии к конструктивному сотрудничеству и ответственному поведению.

Что еще известно о ситуации по Венгрии?