Что известно о санкциях против России?

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу в годовщину начала великой войны – 24 февраля 2026 года.

Введенные ЕС санкции считаются целесообразными, пока "незаконные действия" страны-агрессора нарушают основополагающие нормы международного права. В частности, запрет на применение силы, закрепленный в статье 2(4) Устава ООН.

Более того, европейцы напомнили о Резолюции Генассамблеи ООН от 24 февраля 2025 года. Она требует немедленно, полностью и безоговорочно вывести все российские вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, а также прекратить все военные действия, включая нападения на гражданское население и объекты.

Важно! Ранее санкции против России на год продлили США. Соответствующий документ Белый дом опубликовал 18 февраля.

Напомним, к годовщине полномасштабного вторжения планировали утвердить 20-й пакет санкций, однако решение вряд ли примут – из-за блокировки Венгрии.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллос заявила, что "не видит реальных перспектив" сделать это в понедельник, но пообещала "приложить усилия", сообщает "Европейская правда" из Брюсселя.

Что известно о новых украинских санкциях?