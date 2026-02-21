Что известно о новых санкциях?
Детали сообщили в Офисе Президента. Украина передаст соответствующую информацию партнерам, а также дальше будет расширять санкции против других физических и юридических лиц, которые способствуют российской агрессии.
- Российский теневой флот
В рамках одного указа введены санкции против 225 капитанов судов, которые экспортируют российские нефтепродукты. Среди них граждане 11 стран, в частности России, Индии и Филиппин.
Мониторинг показал, что они руководили судами теневого флота страны-агрессора и транспортировали нефть в обход санкций ЕС и G7.
К слову, большинство этих танкеров (188) уже находятся под санкциями ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии, Новой Зеландии.
Продолжаем убеждать партнеров в важности индивидуальных санкций в отношении капитанов танкеров... Должны отбить желание работать с российской нефтью, ведь это прямое финансирование войны,
– отметил советник президента Владислав Власюк.
- Российский ВПК
Во второй санкционный пакет вошли 46 граждан России, двое граждан Ирана и 44 российские компании, которые обслуживают военно-промышленный комплекс страны-агрессора – поставляют, разрабатывают, производят или ремонтируют технику, средства РЭБ и запчасти для нужд оккупантов.
Кроме того, их продукцию используют при производстве баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных дронов, стрелкового оружия, боеприпасов.
Интересно! Упомянутые иранцы причастны к поставкам авиационных запчастей и компонентов в обход санкций. Это происходило в интересах Иранской авиастроительной промышленной корпорации, которая является партнером России в разработке и производстве "Шахедов".
Напомним, накануне Владислав Власюк рассказал о расширении антироссийских санкций в Новой Зеландии. В новый "юбилейный" список включили 23 гражданина и 13 предприятий, а также 100 судов теневого флота.
Какое влияние могут оказать санкции?
- В эксклюзивном комментарии 24 Каналу руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко подчеркнул необходимость более активной работы со стороны США по оказанию давления на Владимира Путина. Американцы могли бы ускорить процесс согласования 20-го пакета санкций в ЕС, для чего достаточно якобы даже "сигнала" от министра финансов Скотта Бессента.
- В свою очередь политолог Владимир Фесенко пояснил, что проблемы с нефтяными доходами уже влияют на финансирование бюджета страны-агрессора. На фоне санкций и отказа части покупателей она сталкивается с накоплением нераспроданных запасов и нехваткой мощностей для их хранения.