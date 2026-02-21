Що відомо про нові санкції?

Деталі повідомили в Офісі президента. Україна передасть відповідну інформацію партнерам, а також далі розширюватиме санкції проти інших фізичних і юридичних осіб, які сприяють російській агресії.

Російський тіньовий флот

У межах одного указу запроваджено санкції проти 225 капітанів суден, які експортують російські нафтопродукти. Серед них громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін.

Моніторинг показав, що вони керували суднами тіньового флоту країни-агресорки та транспортували нафту в обхід санкцій ЄС і G7.

До слова, більшість цих танкерів (188) уже перебувають під санкціями ЄС, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії, Нової Зеландії.

Продовжуємо переконувати партнерів у важливості індивідуальних санкцій щодо капітанів танкерів… Маємо відбити бажання працювати з російською нафтою, адже це пряме фінансування війни,

– наголосив радник президента Владислав Власюк.

Російський ВПК

До другого санкційного пакета ввійшли 46 громадян Росії, двоє громадян Ірану та 44 російські компанії, які обслуговують військово-промисловий комплекс країни-агресорки – постачають, розробляють, виробляють або ремонтують техніку, засоби РЕБ і запчастини для потреб окупантів.

Окрім того, їхню продукцію використовують під час виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї, боєприпасів.

Цікаво! Згадані іранці причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій. Це відбувалося в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером Росії в розробці та виробництві "Шахедів".

Нагадаємо, напередодні Владислав Власюк розповів про розширення антиросійських санкцій у Новій Зеландії. До нового "ювілейного" списку включили 23 громадян і 13 підприємств, а також 100 суден тіньового флоту.

Який вплив можуть мати санкції?