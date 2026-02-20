Також ведеться робота щодо 20-го пакету санкцій проти Росії. Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зауважив 24 Каналу, що потрібна активніша робота з боку США щодо тиску на Путіна.
Що можуть зробити США?
Ігор Чаленко підкреслив, що ще не встигли узгодити 20-й пакет санкцій, а окремі країни у межах Європейського Союзу виступають проти нього. США могли б зробити крок у цьому напрямку та пришвидшити процес.
Тут достатньо одного сигналу не тільки від Трампа. Наприклад, від Скотта Бессента. Сказав би знову, що Європа недостатньо робить для боротьби з економічною спроможністю Росії. Думаю, це був би непоганий сигнал,
– припустив він.
Тому варто працювати далі над координацією. Однак США зараз не витрачають своїх коштів на військову допомогу Україні, комунікують щодо PURL, дають розвіддані і так далі. Європа на 100% цього не закриває. Однак нашій державі потрібні ракети Tomahawk.
Тут не стоїть питання військового використання. Це був би дуже серйозний сигнал підвищення рівня координації та взаємопідтримки нашої держави у нинішніх обставинах, коли Росія робить все, коли ця війна тривала і далі,
– додав політолог.
Санкції проти Росії: головне
Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії. Тобто від 6 березня 2026 року вони діятимуть ще рік. Мовиться про обмеження, введені у вересні 2018 року через окупацію Криму, а також у лютому 2022 року, коли Москва "визнала" так звані "ДНР" і "ЛНР".
У Євросоюзі не змогли домовитися щодо змісту 20-го пакета санкцій проти Росії. Нагадаємо, кілька днів тому зазначалося, що одна країна затримує його. Мовиться про Угорщину. Будапешт вимагав, щоб з майбутніх списків виключили високопосадових спортивних функціонерів Росії.