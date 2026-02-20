Також ведеться робота щодо 20-го пакету санкцій проти Росії. Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зауважив 24 Каналу, що потрібна активніша робота з боку США щодо тиску на Путіна.

Що можуть зробити США?

Ігор Чаленко підкреслив, що ще не встигли узгодити 20-й пакет санкцій, а окремі країни у межах Європейського Союзу виступають проти нього. США могли б зробити крок у цьому напрямку та пришвидшити процес.

Тут достатньо одного сигналу не тільки від Трампа. Наприклад, від Скотта Бессента. Сказав би знову, що Європа недостатньо робить для боротьби з економічною спроможністю Росії. Думаю, це був би непоганий сигнал,

– припустив він.

Тому варто працювати далі над координацією. Однак США зараз не витрачають своїх коштів на військову допомогу Україні, комунікують щодо PURL, дають розвіддані і так далі. Європа на 100% цього не закриває. Однак нашій державі потрібні ракети Tomahawk.

Тут не стоїть питання військового використання. Це був би дуже серйозний сигнал підвищення рівня координації та взаємопідтримки нашої держави у нинішніх обставинах, коли Росія робить все, коли ця війна тривала і далі,

– додав політолог.

Санкції проти Росії: головне