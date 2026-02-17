Коли хочуть ухвалити санкції?

За словами дипломатів, остаточну угоду щодо санкцій очікують після завершення ще двох зустрічей європейських послів, які проведуть у форматі комітету Coreper II, пише Politico.

Дивіться також: Жодної прибуткової галузі не лишиться: ЄС готує новий удар по економіці Росії

Наразі 20-й пакет санкцій активно просуває головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Вона тисне на представників європейських столиць, щоб обмеження були готові до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто до 24 лютого.

Джерела відзначають, що такі стислі терміни, ймовірно, змусять послів ЄС ще раз зібратися для обговорення санкцій у середу та п'ятницю.

Водночас Каллас прагне скоординувати європейські заходи із Великою Британією, аби ефект від санкцій був максимальним.

Мета – узгодити санкції проти російського "тіньового флоту" та запровадити заборону на морські послуги для суден, що перевозять російську нафту та газ,

– зазначає видання.

Варто знати! Coreper II, який має остаточно затвердити 20-й пакет санкцій, – це Комітет постійних представників урядів країн ЄС. Це майданчик, де посли країн Євросоюзу серед інших питань також "дошліфовують" санкційні пакети проти Росії.

Хто може загальмувати санкції?

У межах підготовки 20-го пакету обмежень у понеділок, 16 січня, європейські посли ознайомилися зі звітом спецпосланця ЄС з питань санкцій Девіда О’Саллівана.

Він наразі, зокрема, працює з третіми країнами щодо санкцій. Політик намагається закрити останні лазівки, які дозволяють Москві обходити обмеження і постачати нафту морем.

Однак дипломати повідомили, що раптом перепоною на шляху до ухвалення 20-го санкційного пакета стала Угорщина .

. Будапешт вимагає, аби з майбутніх списків виключили високопосадових спортивних функціонерів Росії. Це, за словами джерел, може загальмувати ухвалення всього пакета обмежень.

Важливо! Раніше палки в колеса новим санкціям ЄС проти Росії ставили Греція та Мальта. Річ у тім, що Єврокомісія запропонувала повну заборону морських послуг для транспортування російської нафти замість звичної цінової "стелі" на неї. Однак ці дві країни виступили проти такого кроку, пише Bloomberg.

Що ЄС готує у 20-му пакеті санкцій?