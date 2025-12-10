Які санкції погодили посли ЄС?
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.
За його словами, нові санкції Євросоюзу будуть спрямовані передусім проти "тіньового флоту", який Росія використовує для обходу обмежень та примноження своїх нафтових доходів.
- До санкційного списку потраплять 9 осіб та компаній, які сприяють "тіньовому флоту" Кремля;
- "Чорний список" поповниться ще 43 суднами, які входять до складу цього флоту.
Окрім того, посли ЄС погодили санкції проти 12 осіб та двох організацій, які, на їхню думку, дестабілізують ситуацію у Євросоюзі. Серед них:
- офіцери військової розвідки Росії;
- члени клубу "Валдай";
- громадяни Франції, Швейцарії та США, які працюють на Москву.
Зауважте! Клуб "Валдай" – це російський дискусійний форум, створений у 2004 році під патронатом Кремля. Формально він позиціонується як майданчик для обговорення глобальної політики,, але фактично виконує роль інструмента російської пропаганди та трансляції кремлівських наративів.
Коли ухвалять 20-й пакет санкції проти Росії?
Лише наприкінці жовтня цього року Євросоюз погодив вже 19-й пакет санкцій проти Росії. Однак у ЄС вже обговорюють наступні обмеження – 20-й пакет. Та навряд чи серйозні дискусії щодо нього розпочнуться до Різдва, пише Politico.
Найбільш ймовірно, що формувати пакет нових обмежень проти Росії розпочнуть у січні 2026 року.
Разом з тим уповноважений Євросоюзу із санкційної політики Девід О'Салліван наголосив, що запроваджені раніше санкції проти Росії дійсно працють, адже викликають "стрес і напругу у російській економіці.
Я сподіваюся, що ми вже багато зробили з 19 пакетами санкцій. І зараз говоримо про 20 пакет. Але повірте мені, доки триватиме ця жахлива війна, буде 21, 22 та 23 пакети. Це буде постійна робота, яка триватиме,
– зауважив О'Салліван.
Зауважте! Наразі у ЄС розглядають можливість додавати окремих осіб чи компанії до санкційних списків швидше, не очікуючи узгодження великих пакетів.
Які діють санкції проти "тіньового флоту" Росії?
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас нещодавно заявила, що ЄС уже ввів санкції проти 550 танкерів зі "тіньового флоту" Кремля і зараз активно взаємодіє з державами, під прапорами яких такі судна досі продовжують курсувати. У Брюсселі також розглядають можливість нових обмежень для всіх, хто сприяє транспортуванню російської нафти цим нелегальним флотом.
У жовтні Нова Зеландія додатково наклала санкції ще на 65 суден. Канада також розширила свої санкційні списки, додавши ще сотню російських танкерів.
Водночас Великобританія залишається лідером у боротьбі з "тіньовим флотом", зкорема, у травні Лондон запровадив один із пакетів санкцій, поширивши обмеження на 100 суден, які продовжують перевозити російську нафту в обхід міжнародних правил.