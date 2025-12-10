Какие санкции согласовали послы ЕС?

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

По его словам, новые санкции Евросоюза будут направлены прежде всего против "теневого флота", который Россия использует для обхода ограничений и приумножения своих нефтяных доходов.

В санкционный список попадут 9 человек и компаний, которые способствуют "теневому флоту" Кремля;

Кремля; "Черный список" пополнится еще 43 суднами, которые входят в состав этого флота.

Кроме того, послы ЕС согласовали санкции против 12 человек и двух организаций, которые, по их мнению, дестабилизируют ситуацию в Евросоюзе. Среди них:

офицеры военной разведки России;

члены клуба "Валдай";

граждане Франции, Швейцарии и США, которые работают на Москву.

Обратите внимание! Клуб "Валдай" – это российский дискуссионный форум, создан в 2004 году под патронатом Кремля. Формально он позиционируется как площадка для обсуждения глобальной политики,, но фактически выполняет роль инструмента российской пропаганды и трансляции кремлевских нарративов.

Когда примут 20-й пакет санкций против России?

Только в конце октября этого года Евросоюз согласовал уже 19-й пакет санкций против России. Однако в ЕС уже обсуждают следующие ограничения – 20-й пакет. Но вряд ли серьезные дискуссии по нему начнутся до Рождества, пишет Politico.

Наиболее вероятно, что формировать пакет новых ограничений против России начнут в январе 2026 года.

Вместе с тем уполномоченный Евросоюза по санкционной политике Дэвид О'Салливан отметил, что введенные ранее санкции против России действительно работают, ведь вызывают "стресс и напряжение в российской экономике.

Я надеюсь, что мы уже много сделали с 19 пакетами санкций. И сейчас говорим о 20 пакете. Но поверьте мне, пока будет продолжаться эта ужасная война, будет 21, 22 и 23 пакеты. Это будет постоянная работа, которая будет продолжаться,

– заметил О'Салливан.

Заметьте! Сейчас в ЕС рассматривают возможность добавлять отдельных лиц или компании в санкционные списки быстрее, не ожидая согласования больших пакетов.

Какие действуют санкции против "теневого флота" России?