Кто попал под санкции?

Под новые санкции попали два физических лица и пять организаций, передает 24 Канал со ссылкой на сайт британского правительства.

В санкционном списке – главный идеолог "русского мира" Александр Дугин, который поддерживает войну против Украины. К нему давно применили ограничения Евросоюз и США, а теперь и Великобритания.

Коснулись санкции и бывшего сотрудника пресс-службы Министерства обороны России Михаила Звинчука, а ныне блогера.

Кроме того, в санкционном списке такие структуры:

"Центр геополитической экспертизы и информационных ресурсов";

"Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом";

Телеграмм-канал "Рыбарь".

Также санкции применили к двум пропагандистским ресурсам Euromore и "Голос".

Санкции запрещают въезд в Великобританию Дугину и Звинчуку. Также они предусматривают замораживание активов этих лиц и организаций, попавших в список, на территории страны.

Заметьте! На сайте британского правительства отмечается, что все эти подсанкционные лица "причастны или были причастны к дестабилизации Украины, подрыва или угрозы территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, а также получают выгоду от правительства России или поддерживают его".

Что известно о подсанкционных лицах?

Александр Дугин считается одним из ведущих идеологов "русского мира", который оккупанты пытаются навязать Украине. Он является основателем идеологии неоевразийства, по которой Россия якобы должна доминировать над соседними государствами, противостоять США и странам-членам НАТО.

"Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом", известный как Правфонд", создан МИД России вместе с "Россотрудничеством".

Ранее издание "Медуза" сообщало, что это фонд оказывает финансовую поддержку пророссийским Telegram-каналам, в основном на территории стран Балтии.

Также он якобы оплачивает защиту лиц, которых обвинили в шпионаже в пользу России.

А Telegram-канал "Рыбарь", кроме того, занимающийся распространением российской пропаганды, находится под пристальным вниманием США. Американские власти подозревают, что он мог быть причастен к попыткам повлиять на выборы.

Стоит знать! Служба безопасности Украины в 2023 году сообщила пропагандисту Дугину о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и геноцид.

Какие еще санкции ввела Великобритания?