Хто потрапив під санкції?

Під нові санкції потрапили дві фізичні особи та п'ять організацій, передає 24 Канал з посиланням на сайт британського уряду.

У санкційному списку – головний ідеолог "русского міра" Олександр Дугін, який підтримує війну проти України. До нього давно застосували обмеження Євросоюз та США, а тепер і Велика Британія.

Торкнулися санкції й колишнього співробітника пресслужби Міністерства оборони, а нині блогера Росії Михайла Звінчука.

Окрім того, у санкційному списку такі структури:

"Центр геополітичної експертизи та інформаційних ресурсів";

"Фонд захисту та підтримки прав співвітчизників, які мешкають за кордоном";

Телеграм-канал "Рибар".

Також санкції застосували до двох пропагандистських ресурсів Euromore та "Голос".

Санкції забороняють в'їзд до Великої Британії Дугіну та Звінчуку. Також вони передбачають заморожування активів цих осіб та організацій, що потрапили до списку, на території країни.

Зауважте! На сайті британського уряду зазначається, що всі ці підсанкційні особи "причетні або були причетні до дестабілізації України, підриву чи загрози територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України, а також отримують вигоду від уряду Росії або підтримують його".

Що відомо про підсанкційних осіб?

Олександр Дугін вважається одним із провідних ідеологів "русского міра", який окупанти намагаються нав'язати Україні. Він є засновником ідеології неоєвразійства, за якою Росія нібито повинна домінувати над сусідніми державами, протистояти США та країнам-членам НАТО.

"Фонд захисту та підтримки прав співвітчизників, які мешкають за кордоном", відомий як Правфонд, створений МЗС Росії разом із "Росспівробітництвом".

Раніше видання "Медуза" повідомляло, що цей фонд надає фінансову підтримку проросійським Telegram-каналам, в основному на території країн Балтії.

Також він нібито оплачує захист осіб, яких звинуватили у шпигунстві на користь Росії.

А Telegram-канал "Рибар", окрім того, що займається поширенням російської пропаганди, перебуває під пильною увагою США. Американська влада підозрює, що він міг бути причетний до спроб вплинути на вибори.

Варто знати! Служба безпеки України у 2023 році повідомила пропагандисту Дугіну про підозру в посяганні на територіальну цілісність України та геноцид.

Які ще санкції запровадила Британія?