Кому блокують картки?

Під бан потрапили росіяни та білоруси, які не підтвердили наявність посвідки на проживання або громадянства у країнах Європейської економічної зони чи Швейцарії, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення компанії.

Дивіться також "Може стати вирішальним фактором": Макрон про новий тиск на економіку Росії

Британська платіжна система блокує їм як фізичні, так і віртуальні картки.

Ми повідомили про цю зміну всіх користувачів, яких це стосується. Якщо ви отримали електронний лист, будь ласка, надішліть відповідь до 30 січня 2026 року,
– додали в компанії.

Разом з тим Wise вимагає додати до листа:

  • паспорт;
  • документ, який підтвердить громадянство однієї з країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ);
  • посвідку на проживання в Європі;
  • візовий документ, який засвідчує статус тимчасового чи постійного резидента у ЄЕЗ чи Швейцарії.

Доки платіжна система не перевірить надіслані документи, клієнти не зможуть розраховуватися її картками у звичайних та онлайн-магазинах, оплачувати підписки та знімати з них готівку в банкоматах.

У Wise говорять, що обмеження пов'язані із 19-м пакетом санкцій проти Росії.

Нова постанова забороняє пряме або опосередковане надання платіжних послуг громадянам Росії та Білорусі, фізичним особам, що проживають у Росії, а також юридичним особам, організаціям чи органам, зареєстрованим у Росії,
– йдеться у повідомленні компанії.

Хто ще обмежує рахунки росіян?

Місяць тому закривати рахунки росіян розпочав і найбільший у Європі онлайн-банк – Revolut. Обмеження торкнулися громадян Росії, які не мають тимчасової посвідки на проживання або громадянства країни ЄС, пише Радіо Свобода.

Раніше в Revolut могли відкривати рахунки росіяни, які мали:

  • європейську посвідку на проживання;
  • або довгострокову національну візу категорії D.

Однак тепер клієнти, які відкривали рахунки за візою категорії D, обслуговуватися не будуть, якщо не засвідчать тимчасове проживання чи громадянство Європи. Договори з ними будуть розірвані наприкінці року.

Починаючи з 31 грудня 2025 року, таким клієнтам заборонять

  • поповнювати рахунок;
  • розраховуватись карткою;
  • знімати готівку в банкоматах;
  • здійснювати перекази на інші рахунки Revolut.

Варто дати! У Revolut обмеження теж пояснюють дотриманням санкційного законодавства.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС?

  • Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії 23 жовтня. Нові обмеження спрямовані на те, щоб обмежити можливості Москви уникати вже існуючих обмежень та посилити тиск на економіку країни.

  • Зокрема, пакет забороняє імпорт скрапленого природного газу на ринки ЄС з січня 2027 року, проведення транзакцій для компаній "Роснефть" та "Газпромнефть, а також використання 118 суден "тіньового флоту" для обходу нафтових обмежень.

  • Крім того, запровадили посилений контроль за трейдерами, а також уперше санкції стосувалися криптоплатформ та криптовалютних транзакцій, які Росія могла використовувати для обходу обмежень. Обмеження торкнулися також банків у Росії та третіх країнах, які сприяють обходу санкцій.