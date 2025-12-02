Як санкції тиснуть на Росію?

Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, передає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

За його словами, останній пакет санкцій ЄС створив найпотужніший тиск на Росії від початку повномасштабної війни проти України і саме він може стати "вирішальним кроком".

Еммануель Макрон Президент Франції Я справді вірю, що вже найближчими тижнями тиск на російську економіку та здатність Росії фінансувати воєнні зусилля кардинально зміняться.

Французький президент зауважив, що не варто також недооцінювати боротьбу Європи із "тіньовим флотом" Росії. Адже саме він дозволяє Кремлю фінансувати близько 40% її військових зусиль.

Макрон наголосив, що саме сьогодні зрештою вдалося досягти цілісного підходу західних партнерів України щодо російського газу та нафти.

По-перше, через рішення США щодо санкцій, і по-друге - через наш збільшений тиск на тіньовий флот,

– додав президент Франції.

Коли ЄС планує нові санкції?

Євросоюз запровадив вже 19 пакетів санкційних обмежень проти Росії. Наразі у Брюсселі ведеться "неформальне обговорення" щодо 20-го пакета, але це лише початковий етап. Наразі пропозиції ще не виносилися на розгляд постійних представників країн ЄС, пише Politico.

За даними одного із джерел, Єврокомісія може розпочати обговорення нових санкцій проти Москви після новорічних свят, а саме у січні.

Водночас Швеція закликає країни блоку посилити економічний тиск на Росію.

Оскільки Росія не змінила свою позицію, її не змінили ні Швеція, ні ЄС. Наша позиція залишається такою: для досягнення справедливого й тривалого миру кордони не можуть змінюватися силою,

– наголосила глава МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард.

Варто знати! Швеція вважає, що ЄС має, з одного боку, послаблювати Росію, а з іншого – посилювати позиції України, адже російська агресія триває.

Які санкції вже увели проти Росії?