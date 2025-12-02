Як санкції тиснуть на Росію?
Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, передає 24 Канал з посиланням на The Guardian.
За його словами, останній пакет санкцій ЄС створив найпотужніший тиск на Росії від початку повномасштабної війни проти України і саме він може стати "вирішальним кроком".
Я справді вірю, що вже найближчими тижнями тиск на російську економіку та здатність Росії фінансувати воєнні зусилля кардинально зміняться.
Французький президент зауважив, що не варто також недооцінювати боротьбу Європи із "тіньовим флотом" Росії. Адже саме він дозволяє Кремлю фінансувати близько 40% її військових зусиль.
Макрон наголосив, що саме сьогодні зрештою вдалося досягти цілісного підходу західних партнерів України щодо російського газу та нафти.
По-перше, через рішення США щодо санкцій, і по-друге - через наш збільшений тиск на тіньовий флот,
– додав президент Франції.
Коли ЄС планує нові санкції?
Євросоюз запровадив вже 19 пакетів санкційних обмежень проти Росії. Наразі у Брюсселі ведеться "неформальне обговорення" щодо 20-го пакета, але це лише початковий етап. Наразі пропозиції ще не виносилися на розгляд постійних представників країн ЄС, пише Politico.
За даними одного із джерел, Єврокомісія може розпочати обговорення нових санкцій проти Москви після новорічних свят, а саме у січні.
Водночас Швеція закликає країни блоку посилити економічний тиск на Росію.
Оскільки Росія не змінила свою позицію, її не змінили ні Швеція, ні ЄС. Наша позиція залишається такою: для досягнення справедливого й тривалого миру кордони не можуть змінюватися силою,
– наголосила глава МЗС Швеції Марія Малмер Стенергард.
Варто знати! Швеція вважає, що ЄС має, з одного боку, послаблювати Росію, а з іншого – посилювати позиції України, адже російська агресія триває.
Які санкції вже увели проти Росії?
Нагадаємо, Євросоюз 23 жовтня затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження, зокрема, передбачають, що з початку 2027 року Росія більше не зможе постачати скраплений природний газ на ринки ЄС. Також під заборону потрапили фінансові операції, пов’язані з "Роснефтью" та "Газпромнефтью". До списку обмежень внесли й 118 суден так званого "тіньового флоту" Москви, які використовуються для обходу нафтових санкцій.
За словами головної дипломатки Євросоюзу Каї Каллас, цей пакет також вдарив по російських банках, криптобіржах, а також по структурах у Китаї та Індії, які допомагають Кремлю обходити обмеження.
Тиску на економіку Росії додали й інші санкції. Так, 15 жовтня Велика Британія додала у свої санкційні списки нафтові компанії "Роснефть" та "Лукойл". Пізніше США оголосили свої санкції проти цих російських нафтових гігантів та їхніх дочірніх підрозділів.