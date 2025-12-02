Кому блокируют карточки?

Под бан попали россияне и белорусы, которые не подтвердили наличие вида на жительство или гражданства в странах Европейской экономической зоны или Швейцарии, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение компании.

Британская платежная система блокирует им как физические, так и виртуальные карты.

Мы сообщили об этом изменении всех пользователей, которых это касается. Если вы получили электронное письмо, пожалуйста, пришлите ответ до 30 января 2026 года,

– добавили в компании.

Вместе с тем Wise требует добавить к письму:

паспорт;

документ, который подтвердит гражданство одной из стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ);

вид на жительство в Европе;

визовый документ, который удостоверяет статус временного или постоянного резидента в ЕЭЗ или Швейцарии.

Пока платежная система не проверит присланные документы, клиенты не смогут рассчитываться ее карточками в обычных и онлайн-магазинах, оплачивать подписки и снимать с них наличные в банкоматах.

В Wise говорят, что ограничения связаны с 19-м пакетом санкций против России.

Новое постановление запрещает прямое или косвенное предоставление платежных услуг гражданам России и Беларуси, физическим лицам, проживающих в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, зарегистрированным в России,

– говорится в сообщении компании.

Кто еще ограничивает счета россиян?

Месяц назад закрывать счета россиян начал и крупнейший в Европе онлайн-банк – Revolut. Ограничения коснулись граждан России, которые не имеют временного вида на жительство или гражданства страны ЕС, пишет Радио Свобода.

Ранее в Revolut могли открывать счета россияне, которые имели:

европейский вид на жительство;

или долгосрочную национальную визу категории D.

Однако теперь клиенты, которые открывали счета по визе категории D, обслуживаться не будут, если не засвидетельствуют временное проживание или гражданство Европы. Договоры с ними будут расторгнуты в конце года.

Начиная с 31 декабря 2025 года, таким клиентам запретят

пополнять счет;

рассчитываться карточкой;

снимать наличные в банкоматах;

осуществлять переводы на другие счета Revolut.

Стоит дать! В Revolut ограничения тоже объясняют соблюдением санкционного законодательства.

Что известно о 19-м пакете санкций ЕС?