Почему действие санкций могут приостановить

Соответствующий запрос сделали европейские автопроизводители, опасающиеся нового дефицита микросхем, ведь для изготовления одного транспортного средства нужно до 3 тысяч чипов, которые обеспечивают работу всех систем – от датчиков давления в шинах до освещения. Детали пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам санкций Шивон Макгарри рассказала для "Радио Свобода" в понедельник, 8 июня.

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Yangzhou Yangjie останется в санкционном списке, однако может получить временное исключение, чтобы европейские компании успели найти альтернативы и перезаключить контракты.

Мы предлагаем 9-месячное исключение, ведь эта компания является ключевым поставщиком для ряда европейских автомобильных компаний, и санкции могли бы вызвать серьезные перебои в их цепях поставок чипов,

– сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

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Обратите внимание! Любые изменения в санкционный режим ЕС должны единодушно утвердить все государства-члены.

Дело в том, что производитель полупроводников из Китая способствовал усилению военных возможностей России. В частности, поставлял компоненты для дронов и планерных бомб, которые оккупанты применяют на поле боя в Украине.

Правда, для для Financial Times китайский производитель заметил, что его основная продукция предназначена исключительно для гражданского использования. Там якобы "не занимаются исследованиями, разработкой или производством любых военных товаров".

Напомним, ранее в Китае на включение отечественных компаний в 20-й пакет санкций отреагировали остро, предупредив европейцев о возможных "последствиях". В Пекине заявили о серьезном подрыве взаимного доверия и общей стабильности двусторонних отношений.