Чому дію санкцій можуть призупинити

Відповідний запит зробили європейські автовиробники, що побоюються нового дефіциту мікросхем, адже для виготовлення одного транспортного засобу потрібно до 3 тисяч чипів, які забезпечують роботу всіх систем – від датчиків тиску в шинах до освітлення. Деталі речниця Єврокомісії з питань санкцій Шивон Макгаррі розповіла для "Радіо Свобода" в понеділок, 8 червня.

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Yangzhou Yangjie залишиться в санкційному списку, однак може отримати тимчасовий виняток, аби європейські компанії встигли знайти альтернативи й переукласти контракти.

Ми пропонуємо 9-місячний виняток, адже ця компанія є ключовим постачальником для низки європейських автомобільних компаній, і санкції могли б спричинити серйозні перебої в їхніх ланцюгах постачання чипів,

– сказала речниця Єврокомісії.

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Зверніть увагу! Будь-які зміни до санкційного режиму ЄС мають одностайно затвердити всі держави-члени.

Річ у тім, що виробник напівпровідників із Китаю сприяв посиленню військових можливостей Росії. Зокрема, постачав компоненти для дронів і планерних бомб, які окупанти застосовують на полі бою в Україні.

Щоправда, для Financial Times китайський виробник зауважив, що його основна продукція призначена виключно для цивільного використання. Там нібито "не займаються дослідженнями, розробкою чи виробництвом будь-яких військових товарів".

Нагадаємо, раніше в Китаї на включення вітчизняних компаній до 20-го пакета санкцій відреагували гостро, попередивши європейців про можливі "наслідки". У Пекіні заявили про серйозний підрив взаємної довіри та загальної стабільності двосторонніх відносин.