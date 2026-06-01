Кто занял место Toyota в рейтинге крупнейших компаний Японии?

Новым лидером стал технологический холдинг SoftBank, который продолжает стремительно дорожать на фоне глобального бума вокруг искусственного интеллекта, пишет FT.

Инвесторы все активнее вкладывают средства в компании, связанные с развитием ИИ и полупроводниковой отрасли. Именно эта тенденция стала главным драйвером роста SoftBank и всего японского фондового рынка.

Японская компания не может избежать современного "духа времени" – харизматичное лидерство и смелая готовность к риску побеждают упрямую сосредоточенность на постепенном совершенствовании и укреплении балансов,

– сказал Еспер Колл, директор брокерской компании Monex Group.

Известно, что с начала 2026 года акции SoftBank подорожали почти на 73% и достигли очередного исторического максимума 1 июня. Очередной толчок для роста компания получила после объявления о намерении инвестировать до 75 миллиардов евро в масштабную сеть кластеров искусственного интеллекта во Франции. К слову, рыночная капитализация гиганта сейчас превышает 46 триллионов иен (288 миллиардов долларов).

Что происходит с акциями Toyota?

Акции Toyota, рыночная капитализация которой составляла чуть более 48 триллионов иен, 1 июня упали почти на 4,5%. В 2003 году автопроизводитель обогнал телекоммуникационную группу NTT Docomo как крупнейшую компанию Японии по этому показателю.

Таким образом SoftBank официально стал крупнейшей компанией Японии по рыночной капитализации.

