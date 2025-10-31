Які санкції запровадили проти Росії?

Про це повідомило Міністерство закордонних справ та торгівлі Нової Зеландії, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія втрачатиме по 50 мільярдів доларів на рік через санкції Трампа, – Зеленський

До нового санкційного списку увійшли 2 осіб та 7 організацій, які надавали підтримку війні Росії проти України:

громадяни Росії, які залучені до перероблення й транспортування російської нафти;

особи та компаній з Білорусі, Ірану та Північної Кореї, які беруть участь у проведенні фінансових операцій, пов'язаних із торгівлею підсанкційною нафтою.

Ці учасники є частиною ширшої мережі, що забезпечує торгівлю російською нафтою, підриваючи глобальні зусилля зі скорочення фінансування незаконної війни Росії. Нова Зеландія діє рішуче, аби підтримати міжнародні спроби змусити Москву сісти за стіл переговорів,

– заявив глава МЗС Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Основний удар спрямований проти "тіньового флоту" – країна запровадила санкції проти ще 65 суден.

З чим пов'язують нові санкції?

Оголошення про нові санкції проти Росії з’явилося на тлі скандалу, який розгорівся після публікації розслідування Reuters. Видання виявило, що невелика страхова компанія з Нової Зеландії Maritime Mutual допомагала здійснювати торгівлю російською нафтою.

Компанія надавала страхування суднам, які обходили західні санкції, щоб мати змогу заходити до міжнародних портів.

За даними розслідування, Maritime Mutual застрахувала майже шосту частину усіх танкерів "тіньового флоту" Москви.

Влада Нової Зеландії вже почала розслідування проти компанії за порушення санкцій і законів про боротьбу з відмиванням грошей. У її офісах були проведені обшуки та вилучені документи, які можуть бути пов'язані із незаконною діяльністю з обходу санкцій.

Які ще санкції увела Нова Зеландія?