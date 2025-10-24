У Новій Зеландії відбувся один з найбільших страйків в усій історії країни. "Мегастрайк" об'єднав працівників з різних секторів – медичних спеціалістів, медсестер, вчителів та держпрацівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Цікаво Перехід на зимовий час: чому та коли в ЄС переводять годинники

Чому у Новій Зеландії відбуваються страйки?

У Веллінгтоні та кількох інших регіонах страйк довелося скасувати через екстремальні погодні умови – та все ж по всій країні десятки тисяч людей зібралися на мітинги по всій країні. Протестувальники вимагають від уряду інвестувати кошти в освіту та охорону здоров'я.

Пацієнти не повинні страждати або помирати, поки ситуація не покращиться,

– заявила медсестра Бекс Келсі на мітингу.

Члени кількох профспілок оголосили про початок страйків після того, як колективні переговори з коаліційним урядом зайшли у глухий кут. Кожна профспілка має свої вимоги, але загалом скарги однакові: низька оплата праці, погані умови, недостатня кількість ресурсів – і все це ставить під загрозу не тільки працівників, але і їхніх пацієнтів та учнів, пише The Press.

Вони кажуть: "Повертайтеся за стіл переговорів". Допоміжний персонал веде переговори вже рік, і щоразу, коли ми повертаємося, вони скорочують нашу пропозицію,

– поділилася ще одна протестувальниця Вікі Вейр.

Які ще новини з-за кордону варто знати?