В Новой Зеландии состоялась одна из крупнейших забастовок во всей истории страны. "Мегастрайк" объединил работников из разных секторов – медицинских специалистов, медсестер, учителей и госслужащих, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Интересно Переход на зимнее время: почему и когда в ЕС переводят часы
Почему в Новой Зеландии происходят забастовки?
В Веллингтоне и нескольких других регионах забастовку пришлось отменить из-за экстремальных погодных условий – и все же по всей стране десятки тысяч людей собрались на митинги по всей стране. Протестующие требуют от правительства инвестировать средства в образование и здравоохранение.
Пациенты не должны страдать или умирать, пока ситуация не улучшится,
– заявила медсестра Бекс Келси на митинге.
Члены нескольких профсоюзов объявили о начале забастовок после того, как коллективные переговоры с коалиционным правительством зашли в тупик. Каждый профсоюз имеет свои требования, но в целом жалобы одинаковы: низкая оплата труда, плохие условия, недостаточное количество ресурсов – и все это ставит под угрозу не только работников, но и их пациентов и учеников, пишет The Press.
Они говорят: "Вернитесь за стол переговоров". Вспомогательный персонал ведет переговоры уже год, и каждый раз, когда мы возвращаемся, они сокращают наше предложение,
– поделилась еще одна протестующая Вики Вейр.
Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?
- В одной европейской стране люди массово пересаживаются на электромобилиі. В Дании по состоянию на 2025 год таких машин насчитывается уже полмиллиона, а это означает, что электромобиль имеет каждый шестой водитель.
- Между тем украинка, живущая в Дании, показала, в каком состоянии общежития, в которых селят беженцев.