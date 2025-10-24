Поскольку Европа охватывает несколько часовых поясов, то переход с летнего времени на зимнее происходит в разное местное время. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на timeanddate.com.

Читайте также Переводят ли часы в Польше и почему власти заговорили об изменениях

Почему ЕС переходит на зимнее время?

В 2019 году Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов дважды в год, но предложение не было реализовано. По состоянию на март 2025 года Европейская комиссия подтвердила, что план все еще находится на рассмотрении.

Будущее перехода на летнее время в ЕС все еще неопределено. Сейчас перевод часов в последнее воскресенье марта и октября остается в силе. Поэтому в этом году все страны-члены Евросоюза сохраняют согласованный график смены времени. В ночь на 26 октября Европа таки переходит на зимнее время.

Как именно изменится время в разных регионах Европы?

В странах Центральной Европы, в частности, Германии, Франции, Польше, Италии, Испании, стрелки переведут в 3:00 назад на 2:00. В Восточной Европе, в частности, Финляндии, Греции, Румынии, Латвии, Эстонии – в 4:00 назад на 3:00, как в Украине.

Европейская комиссия напомнила, что переход нужен "с целью согласованности времени в пределах общего рынка и для оптимизации транспортных и коммуникационных систем".

Как переводят часы в Украине?