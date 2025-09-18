Так, обычно украинцы весной переходят на летнее время, а осенью – возвращаются на зимнее. Для многих людей эти изменения вызывают дискомфорт, из-за которого приходится быстро адаптироваться к новым условиям, однако на официальном уровне этот переход остается обязательным, пишет LifeStyle24.
Когда Украина переходит на зимнее время в 2025 году?
В 2025 году переход на зимнее время состоится по привычному графику – в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября. В четыре часа утра стрелки часов нужно перевести на один час назад, поэтому после 3:59 снова наступит 3:00. Это позволит украинцам получить дополнительный час сна, однако вместе с этим начнется привычный для холодного сезона период коротких дней и длинных вечеров.
Обычно перевод часов происходит в последнее воскресенье октября, чтобы люди имели дополнительный день, который позволит легче привыкнуть к изменениям. Адаптация у большинства людей длится несколько дней, а дальше организм постепенно приспосабливается к новому распорядку дня. В этот период украинцам стоит больше отдыхать, придерживаться стабильного режима сна и не перегружать себя, чтобы легче пережить переход на зимнее время.
В последний раз Украина переходит на зимнее время в 2025 году?
- Несмотря на неоднократные дискуссии в Верховной Раде об отмене перевода часов, Украина и дальше живет по действующим нормам, по которым дважды в год происходит смена времени – в марте на летнее и в октябре на зимнее. В 2024 году народные депутаты приняли законопроект № 4201, предусматривающий отказ от сезонного перевода часов и переход на постоянное зимнее время.
- Аргументы авторов документа основывались на том, что такая практика негативно влияет на здоровье людей, в частности на работу сердечно-сосудистой системы, а также создает путаницу в транспортных графиках и международных расчетах.
- Законопроект также предусматривает, что Украина должна синхронизировать свое время с европейскими странами, которые уже много лет обсуждают отказ от этой практики. В ЕС решение об окончательной отмене перевода часов приняли еще в 2018 году, но из-за пандемии COVID-19 и различных внутренних дискуссий его до сих пор не реализовали.
- Впрочем, несмотря на поддержку в парламенте, документ до сих пор не подписан Президентом Украины, поэтому он не вступил в силу. Это означает, что осенью 2025 года украинцам снова придется перевести стрелки часов назад. Если же закон все же подпишут в будущем, то именно этот переход может стать последним в современной истории Украины.