В ночь на 27 октября, Украина перейдет на зимнее время – стрелки часов переведут на час назад. В этом году это должно было произойти в последний раз, однако источники ВВС убеждены, что президент не подпишет соответствующий закон.

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Подписи не будет

Проект Закона об исчислении времени в Украине №4201 депутаты поддержали во втором чтении 16 июля. Осенью Украина должна была бы перейти на зимнее время и остаться на нем.

Впоследствии законопроект подписал председатель Верховной Рады. Уже 21 августа его направили на подпись президенту. Однако глава государства до сих пор его не подписал.

Собеседник издания в президентской команде сказал, что этот закон так и не подпишут. Другой собеседник в президентской фракции также подтвердил, что подписи не будет.

Спикер это протис, это его идея, поэтому чтобы его не обижать, вето не будет, но и подписи не будет,

– сказал источник.

К аргументам против подписания закона собеседник добавил петиции относительно этого, которые распространяли украинцы.

Автором законопроекта является Руслан Стефанчук и его уже рассматривали в 2020 и 2021 годах, однако для принятия не хватило голосов.