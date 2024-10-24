Вночі проти 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час – стрілки годинників переведуть на годину назад. Цього року це мало статись востаннє, проте джерела BBC переконані, що президент не підпише відповідний закон.

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Підпису не буде

Проєкт Закону про обчислення часу в Україні №4201 депутати підтримали в другому читанні 16 липня. Восени Україна мала б перейти на зимовий час та лишитись на ньому.

Згодом законопроєкт підписав голова Верховної Ради. Вже 21 серпня його направили на підпис президенту. Однак глава держави досі його не підписав.

Співрозмовник видання в президентській команді сказав, що цей закон так і не підпишуть. Інший співрозмовник у президентській фракції також підтвердив, що підпису не буде.

Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде,

– сказало джерело.

До аргументів проти підписання закону співрозмовник додав петиції стосовно цього, які поширювали українці.

Автором законопроєкту є Руслан Стефанчук і його вже розглядали у 2020 та 2021 роках, проте для ухвалення забракло голосів.